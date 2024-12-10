Başkan Onur Yiğit sokağa indi

Yayınlanma: 10.12.2024 - 17:03

Güncelleme: 10.12.2024 - 17:03

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, CHP Balçova İlçe Başkanlığı’nın belediye meclis üyeleriyle birlikte sokak çalışmasına katıldı. Hem emeklilerin, hem de esnafın derdini dinleyen Yiğit, ilçe başkanı Murat Aküzüm ve meclis üyeleriyle birlikte CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve asgari ücretin 2025’in ilk yarısında 30 bin liranın altında olmaması gerektiğini savunan “Asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında yokuz” ve en düşük emekli maaşının bir asgari ücretten az olmaması gerektiğini savunan “Emekliye geçim haktır ve bir asgari ücret şarttır” yazan broşürleri dağıttı. Yurttaşlarla da dertleşen başkan Yiğit, esnafı da ziyaret ederek dilek ve şikayetlerini dinledi. Özellikle emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı ile ilgili Yiğit, “Sözün bittiği yerdeyiz” yorumunu yaptı.

YİĞİT: BALÇOVAMIZI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

CHP iktidarında vatandaşın nefes alacağını ve refaha kavuşacağını belirten Yiğit, özellikle emeklilerin çok büyük bir darboğazda olduğunu ve ekonomik olarak nefes alamadığını ifade etti. Belediye hizmetlerinde de her geçen gün daha iyeyi gidildiğini belirten Yiğit, “İmkanlarımız doğrultusunda Balçovamızı güzelleştirmek için çalışıyoruz. Özellikle asfaltlamaya, büyükşehir belediyemizin de desteğiyle çok büyük ağırlık verdik. Ana arterlerimizi ve sokaklarımızı asfaltlamaya devam ediyoruz. Temizlikte ve diğer alanlarda da hedeflerimiz büyük. Daha güzel bir Balçova için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.