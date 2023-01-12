Başkan Soyer: Vazifemiz halkımızın yüzünü güldürmek

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 16:10

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 16:10

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli’de İzmir Büyükşehir Belediyesi “Acil Çözüm Ekipleri”nin yaptığı çalışmaları inceledi. Yurttaşlardan gelen talepler doğrultusunda başlatılan çalışmaları içeren saha gezisinde Başkan Tunç Soyer’e Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Büyükşehir Belediyesi ve İZSU yetkilileri, Şirintepe Mahallesi Muhtarı Binali Koçak, Köyiçi Mahallesi Muhtarı Ahmet Çelik, Güzeltepe Mahallesi Muhtarı Erkan Yılmaz eşlik etti. Çiğli sakinleri temiz su, beton, asfalt, spor alanları ve yeşil alanlar ile temizlik için hayata geçen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu aktardı. Başkan Soyer ayrıca bölge halkının talebi olan sokak ve trafik düzenlemelerine ilişkin talepleri de hızla değerlendirecek lerini söyledi. Bölge esnafını da ziyaret ederek sohbet eden Başkan Soyer, Büyük Çiğli İlkokulu’nda miniklerle de buluştu.

“YERİNDE TESPİT ETTİK, HIZLICA ÇÖZECEĞİZ”

Acil Çözüm Ekipleri ile birlikte yurttaşlardan gelen talepleri hızla değerlendirip çözüm ürettiklerini belirten Başkan Soyer, “Sağolsun muhtarlarımız mahallelerinin dertlerine çok hakimler. Sorunları, çözümleri biliyor ve bize çok iyi rehberlik ediyorlar. Onları dinleyerek onların rehberliğinde hızlı kararlar alabiliyor ve hızlı yol alabiliyoruz. Bu bölgelerde de en temel imar planlaması, asfalt, kaldırım talepleri var. Acil Çözüm Ekiplerimizle, Çiğli Belediye Başkanımız ve onun ekipleriyle birlikte çalışıyoruz. Hem İZSU’nun hem İZBETON’un hem İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı altındaki tüm dairelerin temsilcileri şu an burada. Yerinde tespitlerimizi yaptık. Birlikte karar alıp hızlıca hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“HAYAT PAHALILIĞI HERKESİN BELİNİ BÜKMÜŞ DURUMDA”

Yurttaşlarda yaptığı görüşmeleri de değerlendiren Başkan Soyer, “Ekonomik kriz, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı herkesin belini bükmüş durumda. İşsizlik iyice çığ gibi büyümüş vaziyette. Konuştuklarımızın belki de büyük bölümü iş talebiyle karşımıza geldi. Hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz ama bizim de vazifemiz bütün bu zorluklara rağmen bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek” diye konuştu.