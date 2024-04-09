Başkan Ünsal: Kamu kaynaklarını onurumuz bileceğiz!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 10:01

Güncelleme: 09.04.2024 - 10:01

İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından mazbatalarını alarak göreve başlayan Meclis üyeleri, dönemin ilk toplantısını Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal’ın yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan oylama sonucunda Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Atilla Baysak, 2. Başkan Vekili Servet Ebru Gürdemir; Encümen Üyeleri Mehmet Mithat Salepçioğlu, Belma İnam ve Ali Ekber Güneş’ten oluştu. Başkanlık divanı ve komisyon üyelikleri seçimlerinin de yapıldığı toplantıda ayrıca 2023 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile onaylandı.

“FARK YARATACAĞIZ”

Meclis açılışında konuşan Başkan Ünsal, “Bu güzel şehre 5 yıl boyunca hizmet etmenin onurunu birlikte yaşayacağız. Çok centilmence bir seçim süreci geçirdik. Tüm aday arkadaşlarıma şahsım ve meclis grubum adına teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren aldığımız oy oranına bakmaksızın tüm Karşıyaka’ya hizmet edeceğiz. Bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğimizden ve Karşıyaka’ya en güzel hizmetleri yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Halkın yararına projeler üreteceğiz. Yarınlara daha çağdaş, daha güzel Karşıyaka bırakmak için çalışacağız. Karşıyakalının oylarıyla emanet aldığımız görevi yerine getirirken katılımcı ve şeffaf olacağız. Attığımız her imzada bir kişinin değil toplumun yararını gözeteceğiz. Karşıyaka’yı Avrupa’nın gelişmiş kentlerinden biri haline getireceğiz ve fark yaratacağız. Güzel işlerde kararlarımızın oy birliği ile geçeceğinden eminim” dedi.

“GÜCÜMÜZÜ ATAMIZDAN ALACAĞIZ”

Karşıyaka Belediye Meclisi olarak yerel yöneticilikte Türkiye’ye çok ciddi mesajlar vereceklerine inandığını belirten Ünsal “Geçmiş dönemlerde emeği geçen tüm başkanlarımıza teşekkür ediyor, onların bayrağını daha da yükseğe çıkaracağımıza söz veriyorum. Atatürk'ün kenti Karşıyaka'mızın tarihine, doğasına, kültürüne, sanatına ve birikimlerine sahip çıkacağız. Demokrasiyi, şeffaflığı, dürüstlüğü kendimize en büyük ilke edineceğiz. Bunları yaparken gücümüzü Ata’mızdan ve annesi Zübeyde Hanım’ın manevi mirasından alacağız. Sorumluluğumuz büyük. Hepinizin sırtında on binlerce vatandaşımızın oyu ve yükümlülüğü var. Allah hiçbirimizi utandırmasın. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Meclis ihtisas komisyonlarının bir kısmı şöyle:

İmar Komisyonu: Nilüfer Bakoğlu Aşık, Mehmet Mithat Salepçioğlu, Servet Ebru Gürdemir, Kadri Fırat Büyüktunalıoğlu, Hasan Ünal.

Hukuk Komisyonu: Servet Ebru Gürdemir, Cemile Hürriyet Yurtseven, Belma İnam, Mehmet Atilla Baysak, Adem Öztürk.

Plan ve Bütçe Komisyonu: Candaş Yeter, Mehmet Atilla Baysak, Mehmet Mithat Salepçioğlu, Servet Ebru Gürdemir, Özgür Solmaz.