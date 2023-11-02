Batur’dan eski jandarma alanı acil boşaltılsın çağrısı

Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:34

Güncelleme: 02.11.2023 - 11:34

İzmir’de Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 15 milyona yakın bir kamulaştırma bedeliyle alınan Yağhaneler’deki eski Jandarma arazisinin boşatılması için çağrıda bulundu.

“BURANIN BİR AN ÖNCE BOŞALTILMASI GEREKİYOR”

“Yağhaneler’deki eski jandarma alanı kamulaştırmasını göreve gelir gelmez tamamladık” diyen Batur, “Jandarmanın tesislerini boşaltarak o alanın bize teslim edilmesi gerekiyordu. 15 milyona yakın bir kamulaştırma bedeliyle aldığımız bu alanda Jandarma Komutanlığına bağlı bir tesis var. Burada sadece, Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı’na hizmet eden bir çalışma grubu kaldı. En son Eylül ayı başında çıkacakları söylendi, geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkacakları söylendi, ondan önceki yıl mayıs ayında çıkılacağı söylendi. Projelerimiz hazır. Bir an evvel yapılabilmesi için bu alanın boşaltılması lazım. Eylül başı demişlerdi, ekime geldik. Hiç olmazsa yılbaşına kadar oradan taşınma işini bitirseler bile bizim için önemli. Bir an evvel bitirsinler ki biz de oradaki çalışmalarımıza başlayabilelim” ifadelerini kullandı.

“PROJEMİZ HAZIR”

Başkan Batur, bölgenin hem pazaryeri, hem kültür merkezi ihtiyacını karşılayacak projenin hazır beklediğini, bu sebeple alanın boşaltılmasının bölge halkı için büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Bir kez daha duyurmak istiyorum, askeri birlik bir an evvel çıkarsa biz de oradaki çalışmalarımıza başlayacağız. Çünkü o bölgede hem pazaryeri hem de bir kültür merkezi projemiz var. Özellikle kapalı pazaryeri çok önemli. Birincisi, o bölgenin kapalı pazaryeri ihtiyacını karşılayacak. İkincisi, Eşrefpaşa’daki pazaryerini buraya taşıyacağız ve oradaki Roma Antik Yolunun (İpekyolu), tarihi değerlerin ortaya çıkması için çalışmalara başlanabilecek. Aynı zamanda trafik yoğunluğu da kalkmış olacak” diye konuştu.