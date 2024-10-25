“Benim Semtim Benim Kentim” söyleşileri başladı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:39

Güncelleme: 25.10.2024 - 16:39

Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi ile Karşıyaka Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği “Benim Semtim Benim Kentim” mottosu ile başladığı Kent Söyleşileri başladı.

İlk söyleşiye Hüseyin Yurttaş, Hülya Deniz Ünal katıldı.