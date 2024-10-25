“Benim Semtim Benim Kentim” söyleşileri başladı
Karşıyaka Kent Konseyi ile Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi “Benim Semtim Benim Kentim” mottosu ile başladığı Kent Söyleşileri'nin ilkini gerçekleştirdi.
Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi ile Karşıyaka Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği “Benim Semtim Benim Kentim” mottosu ile başladığı Kent Söyleşileri başladı.
İlk söyleşiye Hüseyin Yurttaş, Hülya Deniz Ünal katıldı.
Etiketler: #Sosyal Demokrasi Derneği
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