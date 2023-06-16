Bergama'da GES vahşeti

Yayınlanma: 16.06.2023 - 13:06

Güncelleme: 16.06.2023 - 13:06

İzmir’in Bergama ilçesine bağlı 3 köyde yapılmak istenen Güneş enerjisi santralleri (GES) projesi için 10 bin fıstık aşılı Menengiç ağacı ile 400 yıllık tarihi Palamut ağaçlarının kesileceği bildirildi.

Bu nedenle de kurulmak istenen Güneş Enerji Santrali, bölge sakinlerinin ve çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Haksızlar mı?

Elbette değil...

2016 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından aşılanarak fıstık ağacına dönüştürülen bu Menengiç ağaçları, geçim sıkıntısı yaşayan köylülere ekonomik katkı olsun diye verilmişti.

AKP gelip bu ağaçları yok etsin diye değil…

Yöre halkı da soluğu adliyede alırken itiraz dilekçelerini verdiler bile.

Bu proje gerçekleşirse yöre halkı otlak ve meralarıyla birlikte geçim kaynağını da kaybetmiş olacak.

Çevre Bakanlığı işi gücü bırakmış; halkın, merada besledikleri üç beş hayvana, tarım yaptıkları alanlara birkaç yıldır ürün vermeye başlayan Menengiç ağaçlarına göz dikmiş.

Yazık gerçekten…

Sen halkın malını halka değil de şirketlere peşkeş çekersen ve bunu da 34 yıllığına yaparsan sormazlar mı sana:

“Hani söz milletindi diye”

Bölge köylüsünü kaderi ile baş başa bırakan bu zihniyete karşı hepimizin birlik olma zamanı gelmedi mi sizce?

Bergama’nın hassasiyetlerini, ekolojik yapısını hiçe sayan, ranta dayalı bu sisteme kimse dur demeyecek mi peki?

Burada hem tarım arazilerine zarar vereceksiniz hem de halkın tapulu arazilerini istimlak etmek suretiyle ellerinden alacaksınız.

Kimse kusura bakmasın bu ülkenin her karış toprağı çok kıymetli.

Sürekli milli iradeden bahsedenlerin milletin malına göz dikmesi de anlaşılır gibi değil.

Her nedense büyük bir inatla ülkenin her yerinde aynı hataya düşüyorlar.

Çevre Bakanlığı’nı bir kez daha uyarıyoruz:

“Dosyada artık son günlere gelindi. Bu yanlıştan bir an evvel dönün lütfen!”

Hani nerede kaldı milli irade?

Halk, kendi tarlası üzerinde ya da yakınında dönen bu santraller hakkında bir görüş ifade etmeyecek mi sandınız?

Bu mudur sizin demokrasi anlayışınız?

Bu ülkeyi biraz seviyorsanız vazgeçin bu projeden.

Ülkemiz doğudan batıya, kuzeyden güneye adeta bir cennet...

Aldığınız sağlıksız kararlar ile bu ülkeyi cehenneme çevirmeyin artık!

"Durmak yok yola devam" diyorsunuz ya sürekli.

Durun artık!

Yoksa siz durmadıkça bu halkın gözyaşı hiç dinmeyecek!