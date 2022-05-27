Bitez’de su sıkıntısı çözüldü
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, birim müdürleri ile birlikte Bitez’de yapımı devam eden altyapı çalışmalarını inceledikten sonra halk toplantısına katıldı.
Aras, “Üç yıldır imkânlar dahilinde Bitez’e gereken önemi vermeye çalışıyoruz. Bitez’in ilçenin en güzide yerlerinden birisi olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İlk çalışmamızı buradaki su taşkını problemlerini çözerek gerçekleştirdik. İçme suyu konusunda yaşanan sıkıntılar vardı. MUSKİ’nin çalışmaları ile problemler büyük ölçüde çözüldü. Ancak patlaklardan dolayı zaman zaman geçici kesintilerle karşılaşıyoruz. Bu bütün Bodrum’un problemi. Çünkü DSİ’nin 2012’de yaptığı hatlar, tamamen çürük ve bu hatlarda sürekli patlamalar meydana geliyor. Bunun dışında diğer bütün bölgelerde o boruların değişimleri gerçekleştirilecek” dedi. Başkan Aras, şöyle devam etti: “Yıllar boyunca yol, su, elektrik olmadan yapılan inşaatlar var. Altyapı yatırımları yapılırsa, elektrik, su ve kanalizasyon kazıları yapılırsa, üstyapı sorumlusu olan Bodrum Belediyesi de kendi üzerine düşeni yapıyor” diye konuştu.
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