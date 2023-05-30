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Bodrum Marmara Koleji'nde çocuk piyanistlerden yıl sonu konseri

Özel Bodrum Marmara Koleji'nde düzenlenen Yıl Sonu Piyano Konseri ile ortaokul ögrencilerinin bir yıllık çalışmaları ayakta alkışlandı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 30.05.2023 - 21:34
Bodrum Marmara Koleji'nde çocuk piyanistlerden yıl sonu konseri
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Özel Bodrum Marmara Koleji'nde müzik öğretmeni Demet Kıvrak eğitmenliğinde 2022-2023 yılı eğitim - öğretim yılı boyunca hazırlanan çocuklar, Yıl Sonu Piyano Konseri ile yeteneklerini sergiledi.

Konserde dünyaca ünlü bestecilerin unutulmaz eserleriyle müzik ziyafeti veren ortaokul öğrencileri ayakta alkışlandı.


Bodrum piyano

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