Bodrum Marmara Koleji'nde çocuk piyanistlerden yıl sonu konseri
Özel Bodrum Marmara Koleji'nde düzenlenen Yıl Sonu Piyano Konseri ile ortaokul ögrencilerinin bir yıllık çalışmaları ayakta alkışlandı.
Özel Bodrum Marmara Koleji'nde müzik öğretmeni Demet Kıvrak eğitmenliğinde 2022-2023 yılı eğitim - öğretim yılı boyunca hazırlanan çocuklar, Yıl Sonu Piyano Konseri ile yeteneklerini sergiledi.
Konserde dünyaca ünlü bestecilerin unutulmaz eserleriyle müzik ziyafeti veren ortaokul öğrencileri ayakta alkışlandı.
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