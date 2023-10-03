Bodrum'da kadınlar, siyaset atölyesinde bir araya geldi

Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:24

Güncelleme: 03.10.2023 - 10:24

Siyaset Atölyesi'ne Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, CHP Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, belediye kadın meclis üyeleri ve kadın muhtarlar katılım sağladı.

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt, açılış konuşmasında kadınlar için siyasetteki katılımının önemine vurgu yaparak kadınların mahallelerde karar alma mekanizmalarında yer almalarını desteklediğini belirtti.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan genç kadın milletvekili olarak siyaset yapmamın zorluklarına değinerek bu zorlukları aşmak için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Kadın Adayları Destekleme Derneği- Ankara Şubesi temsilcilerinden Tamay Gültepe ve Lütfiye Kelleci Birer, Kadın Muhtarların ve Belediye Meclis Üyelerinin Yerel Yönetimdeki Rolü Ve Önemi, Yerel Seçim Süreci ve Adaylık, Seçim Kampanyası Stratejileri konu başlıklarında siyaset atölyesi gerçekleştirdi. Atölye içinde kadın muhtarların ve daha önce aday olmuş kadınların deneyim aktarımı ise tüm katılımcıları güçlendirdi.

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi Sözcülerinden Elif Aytaç konuşmasında, “2024 yerel seçimlerine birkaç ay kaldı. Gene biz kadınlardan sadece oy vermemiz istenecek. Kendimize şu soruyu sormamızın zamanı artık geldi. Neden meclis üyesi olmuyorum, neden muhtar ya da aza olmuyorum, neden belediye başkanı olmuyorum? Ve bir sürü bir soru daha aklımıza gelebilir. Şurası çok açık ki bu soruyu sormamız, siyasi partiler tarafından hiç istenmedi. Kadınlara oy ver ve evine dön dendi. İşte bugün burada 7 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen Kadın Meclisi ‘4. Kadın Buluşması’ toplantısında aldığımız kararları hayata geçirmenin ilk adımını atıyoruz” dedi.

Aytaç, “2017 tarihinde seçilen Kadın Meclisi ile başlayan süreç 2019 yerel seçimlerinde, ‘Kadınlar nasıl bir kent istiyor?’ manifestosunu oluşturmamıza dönüştüyse, bugün bu sürecin devamı artık koltukları alma zamanı geldi kararlılığına dönüştü. Yaşasın Kadın Dayanışması!” diyerek sözlerini tamamladı.

Elif Aytaç, toplantıda bulunamayan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici’nin kadınlar ile dayanışma mesajını katılımcılar ile paylaştı.

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi sözcülerinden Figan Erozan, “Şimdi söz kadınlarda!” diyerek muhtarlığa aday olmak isteyen kadınları sahneye aldı, kadın adaylar kendilerini tanıttılar. Kadınlar el ele tutuşup "Kadınlar Birlikte Güçlü" sloganıyla toplantıyı tamamladı.



