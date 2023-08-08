Bodrum’un firari maymunu bulundu!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 11:35

Güncelleme: 08.08.2023 - 11:35

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Konacık Mahallesi’nde fark edilen makak maymunu gelen ihbar üzerine yakalandı.

Beslendiği evden kaçtığı düşünülen maymunun yakalanması için belediye yetkililerini arayan yurttaş, “Birkaç yeri aradık ve buraya teslim etmemiz gerektiğini söylediler. Maymun oldukça evcil, kedimin taşıma kabına hemen anında girdi, biz de belediye yetkililerine getirip teslim ettik” ifadelerini kullandı.

Beslenmesi ve sahiplendirilmesi yasalar gereği yasak olan maymunun, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner Hekimlerince genel fiziki muayenesi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.