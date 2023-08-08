Bodrum’un firari maymunu bulundu!
Bodrum’da, bir aile tarafından bulunan maymun Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi’ne teslim edildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinin Konacık Mahallesi’nde fark edilen makak maymunu gelen ihbar üzerine yakalandı.
Beslendiği evden kaçtığı düşünülen maymunun yakalanması için belediye yetkililerini arayan yurttaş, “Birkaç yeri aradık ve buraya teslim etmemiz gerektiğini söylediler. Maymun oldukça evcil, kedimin taşıma kabına hemen anında girdi, biz de belediye yetkililerine getirip teslim ettik” ifadelerini kullandı.
Beslenmesi ve sahiplendirilmesi yasalar gereği yasak olan maymunun, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner Hekimlerince genel fiziki muayenesi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 ayda 30 kilo veren kadın zayıflamanın sırrını açıkladı
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- O görüntülere ilişkin yeni gelişme!
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- 'Murat komiser'in son hali şoke etti
- İntihar eden müftü bu yüzden mimlenmiş!
- Demirtaş'tan Buket Aydın'a 'kredi kartı' göndermesi
- Anadolu rock müziğin efsane ismi hayatını kaybetti
- İkiyüzlü hizmet belediyeciliği!