Bornova’da Çocuk Hakları Günü’ne özel konser

Yayınlanma: 11.10.2024 - 10:08

Güncelleme: 11.10.2024 - 10:08

Bornova Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklara özel bir etkinlik düzenliyor. 12 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek “Şubadap Çocuk Konseri” ile çocuklar, Latin Dans Gösterisi ve konserle eğlenceli bir akşam geçirecek. Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda saat 18.00’de başlayacak etkinlikte, önce Latin Dans Gösterisi, ardından saat 18.30’da Şubadap Çocuk Konseri sahnelenecek.

Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlayan Başkan Ömer Eşki, çocuk haklarının korunması ve çocukların sosyal yaşama aktif katılımı için bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Bornova Belediyesi olarak çocuklara yönelik sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısını artırarak, gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

BAŞKAN EŞKİ’DEN MİNİKLERE DAVET

Bornovalı minikleri etkinliğe davet eden Eşki, “Çocuklarımız, geleceğimizin en değerli varlıklarıdır. Onların her alanda kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, sağlıklı bir şekilde gelişim göstermeleri ve sosyal yaşama katılmaları bizim için çok önemli. Bu özel günde çocuklarımıza hem eğlenceli hem de anlamlı bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini Şubadap Çocuk Konseri’ne bekliyoruz” diye konuştu.