Bornova’da Tarihi Büyük Çarşı yenilenecek

Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:14

Güncelleme: 15.05.2024 - 09:14

İzmir’de Bornova Belediyesi esnaf ve yurttaşların talebi üzerine Tarihi Büyük Çarşı’yı yenileme kararı aldı. Gece mesaisiyle metal direkleri ve brandaları söken Bornova Belediyesi, Tarihi Büyük Çarşı’nın kimliğine uygun, ışıklandırmayı da içeren bir düzenlemeyi kısa sürede hayata geçirecek. Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğun bir yaya trafiğine sahip olan Tarihi Büyük Çarşı’daki çalışmaları, gece geç saatlerde başlatarak, sabaha kadar direklerin sökümünü tamamladı. Yağmurlu havalarda üzerinde su biriktirerek yağışsız anlarda dahi yürüyenlerin ıslanmasına neden olabilen brandaların da kaldırılmasıyla Büyük Çarşı’nın tarihi yapısı ön plana çıktı.

Büyük Çarşı esnafı, daha önce ışıklandırma ile yağmur ve güneşe karşı koruma sağlayacak bir düzenleme talep ettiklerini ancak, ortaya çıkan uygulamanın hiç bekledikleri gibi olmadığını belirterek, tarihi yapıya uygun ve güzel ışıklandırılmış bir Büyük Çarşı düzenlemesi talep ettiklerini dile getirdi.

Tarihi Büyük Çarşı’daki metal direklerin kaldırılması konusunda Bornovalılardan ve esnaftan çok yoğun talep aldıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Direkler ve üst örtüsünden yoğun şikayet alıyorduk, hepsini kaldırdık. Bornova'ya yakışır, Tarihi Çarşı'ya yakışır bir düzenleme ile yola devam edeceğiz. Arkadaşlarımız hem esnafımızın hem de buradan her gün gelip geçen, alışveriş yapan Bornovaların talepleri doğrultusunda proje hazırlıyorlar” dedi.