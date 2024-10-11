Bornovalı kadınlar: Yaşamak İstiyoruz!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 16:01

Güncelleme: 11.10.2024 - 16:01

10 Ekim Ankara Garı Katliamı'nın 9. yılında Bornova Belediyesi’nin kadın çalışanları, şiddete ve cinsel tacize karşı protesto düzenledi. Siyah kıyafetlerle yapılan yürüyüşe Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de destek verdi. Kadınların ve çocukların yaşama hakkını savunmak için yapılan eylemde, katılımcılar "Kadın, Yaşam, Özgürlük", "Kadın Cinayetleri Politiktir!", "Yaşamak İstiyoruz" sloganlarıyla Uğur Mumcu Kültür Merkezi’ne yürüdü. Basın açıklamasını okuyan DİSK Genel İş 7. Nolu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Jale Sert, 10 Ekim Gar Katliamı’nda yaşamını yitiren 103 kişinin acısının hâlâ taze olduğunu belirterek, “Bu saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Kadınlar olarak haklarımızı savunmak için buradayız. Kadın cinayetlerine karşı durmak, ancak örgütlü mücadele ile mümkün. Kadınların yaşam hakkı, yalnızca hukuki bir mesele değil, tüm toplumun sorumluluğundadır” dedi.

BAŞKAN EŞKİ: "KADINA YÖNELİK ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

Eyleme katılarak kadınlarla birlikte yürüyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemez olduğunu belirterek, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamadan, barış ve güven içinde bir toplum inşa edemeyiz. Bornova Belediyesi olarak kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. Eylemde dile getirilen tüm taleplerin destekçisi olacaklarını söyleyen Eşki, “Bu anlamlı eylem, kadınların ve çocukların yaşam hakkını savunma mücadelesinin yalnızca kadınlarla sınırlı olmadığını ve tüm toplumun bu mücadelede dayanışma içinde olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi” diye konuştu.