Boşuna “Güzelyalı Boğası” demedim

Yayınlanma: 05.09.2024 - 12:19

Güncelleme: 05.09.2024 - 12:19

Romulo Jose Cardoso da Cruz… Bendenizin taktığı lakapla, nam-ı diğer “Güzelyalı Boğası”…

8 Şubat 2002 doğumlu. Breziyalı. 1.93 boyunda ve merkez santrafor mevkiinde oynuyor. Piyasa değeri 2,2 milyon Euro. 2021’de A. Paranaense’de başlayan profesyonel kariyerinde Göztepe’ye geçen sezon devre arasında geldi ve TFF 1. Lig şampiyonluğunda golleri, asistleriyle ciddi katkısı oldu. TFF 1’de ikinci yarıda 13 maçta forma giymesine karşın 5 gol 3 asist yaptı.

Kiralık opsiyonu (Athletico Paranaense-Brezilya Seri A) le bu sezon da Süper Lig’de Göztepe’de 79 numaralı formayı giymeyi sürdürüyor. Süper Ligin ilk dört haftasında FB ve Bodrumspor maçlarında 2 gol atmayı başardı.

Romulo’ya daha geçen sezon “Güzelyalı Boğası” dedim. Breziyalı sambacı bu unvanın hakkını verdi doğrusu. Süper Lig’deki performansı için genel olarak soru işaretleri vardı ancak bendeniz ona inanıyordum. Nitekim kendisine inananları mahcup etmedi. Süper Lig’deki ilk dört haftada attığı gollerle kendisini gösterdi. Önceki sezondaki başarısının tesadüfi olmadığını kanıtladı.

Romulo, sempatik ve çalışkan bir futbolcu. Türkiye Süper Ligi’nin Avrupa’nın ilk beş ligi için bir basamak olduğunun farkında. O yüzden çalışarak sürekli üzerine koymak azminde. Zaten Göztepe yönetiminin felsefesi de bu; futbolcu gelişerek kendisini göstersin, takıma da katkısı olsun; sonra da hem kendisi hem de kulüp kazansın. Güzelyalı Boğası tam da buna uygun bir profil. Efsane Göztepe’nin gol kralı milli santrafor Fevzi Zemzem’in lakabı da “Buldozer Fevzi” idi. Umarım Romulo da devamlılık gösterir Buldozer Fevzi gibi ve lakabının hakkını verir.

Taraftarın da sevgilisi olan sempatik Brezilyalı henüz çok genç… Üstelik 14 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkan ve ilk sezonunda altıncı olan Göztepe’nin 30’lu yaşlarda efsanesi olmayı başaran Adis Jahoviç’i yakalayıp geçebilecek yetenekte. İlk dört maçta 11’de sahaya çıkan ve 11’i kolay kolay bırakmayacak olan Güzelyalı Boğası’nın bu sezon ligde en az 13-14 gol atmasını öngörüyorum. İnşallah bu istatistiksel tahminimde bendenizi yanıltır ve daha fazla gol kaydedip ligde ilk sıralarda yer alır.

Yolun açık olsun Güzelyalı Boğası.



