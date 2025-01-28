Buca Hasanağa Bahçesi baştan sona yenileniyor

Yayınlanma: 28.01.2025 - 14:44

Güncelleme: 28.01.2025 - 16:56

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Buca’nın simgelerinden Hasanağa Bahçesi’nin rehabilitasyonu ve yenilenmesi için verdiği talimat üzerine çalışmalar başlatıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay, saha gezisinde 96 dönümlük tarihi parkta incelemelerde bulunmuş, bu gezide neler yapılacağı ile ilgili yol haritası oluşturulmuştu. Planlama sürecinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, eş zamanlı çalışmaları hızla uygulamaya koydu.

GECE GÜNDÜZ 24 SAAT ÇALIŞMA

Yaklaşık bir asırdır kente hizmet veren parkın yenileme çalışmaları, parkın hem yeşil hem de tarihi dokusuna uygun şekilde planlandı. Parkın yeşil alanlarından altyapısına, oyun ve spor alanlarından engelli erişimine A’dan Z’ye çalışmalar yürütülmeye başlandı. 3 vardiyada gece gündüz ilerleyen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Hasanağa Bahçesi’nin daha konforlu, daha yeşil, daha kullanışlı hale kavuşturulması hedefleniyor.

YEŞİL ALANLARDA KAPSAMLI BAKIM

Ekipler parkın yeşil dokusunu korumak ve artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil alanlarda toprak serme ve tesviye işlemleri tamamlandı, çim serimi yapılarak bu alanların yemyeşil bir görümüme kavuşması sağlanacak. Parktaki ağaçlar da korumaya alındı, ağaçların bakımı için özel çalışma yapan ekipler 300 ağacın budama işlemini tamamladı.

138 YENİ AĞAÇ VE 21 BİN BİTKİYLE YEŞİL VARLIĞI ARTIYOR

Parktaki ağaç ve bitki türlerinin zenginleştirilmesi için birbirinden renkli ve güzel kokulu bitkilerin dikimine başlandı. Jakaranda, salkım söğüt, dut, çınar, manolya, Ligistrum, fıstık çamı, limon servi, oya olmak üzere toplam 9 türde 138 ağaç dikimi yapılacak. Ağaçların yanı sıra sarı papatya, Gaura, Dodonea, püskül çalısı, Gümişi taflan, Ruvelya, lavanta, sabin ardıcı, ateş dikeni, defne, Arap yasemini, boylu kartopu, şimşir, bin kuşdili ve yer örtücü hedera bitkisi olmak üzere toplam 21 bin 250 çalı türü bitki parka kazandırılmış olacak.

ÇÖP KOVALARI, SPOR VE OYUN ALETLERİ YENİLENDİ

Park içerisinde uzun yıllar hizmet veren ve kullanım yapısıyla kir tutmaya elverişli eski tip çöp kovaları yerine Park ve Bahçeler Dairesi atölyesinde üretilen yeni nesil çöp torbalı, kül tablalı çöp kovalarının montajı yapıldı. Park içerisinde yer alan spor aleti ve çocuk oyun gruplarının bakım onarımı tamamlandı. Zaman içerisinde atıl duruma gelen çocuk kum havuzu ve çevresindeki koruma demirleri yenilendi. Oyun gruplarının altında yer alan kauçuk zemin yenilenerek güvenli ve konforlu hale getirildi. Parkın içindeki eskiyen banklar yenilendi, yıpranan banklar boyandı, onarıldı.

KAYKAY PİSTİ GENÇLERİN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENİYOR

Başkan Tugay, Hasanağa Bahçesi’nin içerisinde yaptığı incelemede Bucalı gençlerle buluşarak taleplerini dinlemişti. Gençlerin Hasanağa Bahçesi içerisindeki kaykay ve bisiklet parkurunun yenilenmesi isteğine olumlu cevap veren Başkan Tugay, yenileme için de talimat verdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaykay pistini tamamen gençlerin istediği şekilde yenilemeye ve düzenlemeye başladı.

AYDINLATMA, ELEKTRİK VE SULAMA SİSTEMİ ONARILDI

Parkın altyapısında hizmet veren sulama sistemleri baştan sona modernize edildi, kaçak noktaları tespit edilerek onarımı yapıldı. Su tesisatının yanı sıra parkın elektrik tesisatı da elden geçirildi. Bariyer gibi otomasyon sistemlerinin kontrolleri yapıldı, parkın çalışmayan ve eskiyen aydınlatma sistemleri tamamen yenilendi.

YOLLAR ONARILDI ENGELLİ ERİŞİMİ GELİŞTİRİLDİ

Uzun yıllardır tarihi dokusuyla kente hizmet veren parkın bozulan zemini ve yürüyüş yoları bakıma alındı. Bozulan yollar tamir edilirken parkın engelli erişimine yönelik eksiklikleri giderildi. Böylelikle park içi ulaşım daha konforlu ve güvenli bir hale getirildi.

BÜYÜKŞEHİR’İN SPOR İSTASYONU ÜCRETSİZ EKİPMAN SUNACAK

İzmirlilerin parkı daha nitelikli bir şekilde kullanımı için park içerisinde yeni sosyal donatı alanları da oluşturuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki spor olanaklarını artırmak, geliştirmek ve spor ekipmanlarına ulaşmayı kolaylaştırmak için hayata geçireceği Spor İstasyonları projesinin ilk örneklerinden biri Hasanağa Bahçesi’nde yer alacak. Spor İstasyonu’nda çeşitli branşlara ait spor ekipmanları ihtiyaç duyan yurttaşlara ücretsiz verilerek spor yapmaları teşvik edilecek. Parkta, Spor İstasyonu yakınında yeni spor alanlarının da oluşturulması planlanıyor.