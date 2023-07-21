Buca Metrosu çalışmalarında ağaçlara özel önlem

Yayınlanma: 21.07.2023 - 14:21

Güncelleme: 21.07.2023 - 14:21

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Buca Metro hattında çalışmalar son hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampusu-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu’nda tünel kazılarının başlayabilmesi ve istasyonların inşa edilebilmesi için şantiye alanlarındaki ağaçlar koruma altına alınmaya başladı. Çalışmaların başlayacağı Hasanağa Bahçesi İstasyonu bölgesinde yer alan Atatürk Parkı’nda ilk ağaç budanarak özel teknikle yerinden çıkartıldı. Bu işlemin ardından ağaç, benzer koşulları barındırması nedeniyle Barış Manço Ağaçlandırma Alanı’na dikildi.

DAHA FAZLA YEŞİL ALAN

Ayrıca Çamlıkule İstasyonu bölgesindeki Mehmet Erenler Parkı ve Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonu'nun yapılacağı yeşil alanlardaki ağaçlar da, özel teknik ve ekipmanlarla yerlerinden alınacak. Taşınan ağaçlara İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda bakılacak. Ağaçların bir bölümü kent genelindeki yeşil alanlarda değerlendirilecek, diğer bölümü ise inşaat tamamlandığında eski yerlerine dikilecek. Bu ağaçların yanı sıra istasyon alanına yeni fidanlar da dikilerek daha fazla yeşil alan yaratılmış olacak.

BARBAROS: BİRLİKTE YAŞIYORUZ, BİRLİKTE BÜYÜYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Planlama Proje Şube Müdürü Volkan Barbaros, hiçbir ağaca zarar verilmediğini belirterek “Ağaçların zarar görmemesi için uygun teknikler ve bu iş için geliştirilmiş makineler kullanılıyor. En hızlı şekilde de ağaçlandırma alanına gidip uygun yöntemlerle dikimleri yapılıyor. Taşımadan önce budanıyor. İzmir’de bulunan tüm canlılar bizim için çok kıymetli. Ağaçlar da öyle. Birlikte yaşıyoruz, birlikte büyüyoruz” dedi.

GÜNLÜK YOLCU SAYISININ 400 BİN OLMASI BEKLENİYOR

Hat üzerinde 3 tünel açma makinesi (TBM) çalışacak. İlerleyen günlerde TBM sayısının dörde çıkması da hedefleniyor. Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Yaklaşık 305 milyon Euro değerinde araç alımı yapılacak. Hatta çalışacak trenlerle birlikte Buca Metrosu 765 milyon Euro'ya tamamlanacak. Dokuz Eylül Üniversitesi istasyonunda 240 araçlık otopark bulunacak. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor.