Buca’da da yağmur suyu hasadı başladı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:48

Güncelleme: 11.12.2023 - 11:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kuraklıkla mücadele vizyonuyla şekillenen ve yağmur suyu hasadı çalışmalarını genişleten Sünger Kent İzmir projesi farklı uygulamalarla sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca’nın Atatürk Mahallesi ile Bahçekapı Parkı’nda devreye alınan Sünger Kent İzmir çalışmalarını yerinde inceledi. Atatürk Mahallesi’nde uygulanan yeşil altyapı teknikleriyle günde 470 ton yağmur suyunun toplanması sağlanıyor. Bahçekapı Parkı da açılan taşkın drenaj kuyularıyla Türkiye’nin ilk taşkın parkına dönüştürüldü. Bu sayede saatte yaklaşık 54 ton su yer altına sızdırılabiliyor.

Başkan Tunç Soyer, aşırı yağıştan kaynaklanan su baskınlarının önüne geçmeyi hedefleyen, aynı zamanda yağmur suyunu toplayarak su tasarrufu sağlamayı amaçlayan projenin önemine değinerek “Sünger Kent uygulamalarını şehrin her yerine yaymaya başladık. Hem metropolde, hem kırsalda, her yerde yağmur suyunu toplayacak mekanizmalar, yeni yaratıcı çözümler üretiyoruz. Alim Murathan hocam ve çalışma arkadaşları, kurduğumuz yeni ekip, Türkiye’ye model olacak, Türkiye’ye örnek olacak yepyeni uygulamalar ortaya koyuyorlar. İZSU Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

“YERALTI KAYNAKLARI DA BESLENECEK”

Bahçekapı Parkı’nın düşük bir kotta bulunduğunu ve çevreye düşen yağmur suyunun, bu alanda toplandığını belirten Başkan Tunç Soyer, “Buca’nın en çanak noktalarından biri burası. Çevrede düşen yağmur suyu burada toplanıyor. Ve hep su altında kalan bir bölgeydi. Projeyle, suyu yeraltına taşıyacak bir mekanizma kuruldu. Bu yeraltı su kaynaklarının da güçlü şekilde beslenmesi anlamına geliyor. Devam edeceğiz. Şehrimizi tam bir Sünger Kent haline getirene kadar çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

GÜNDE 470 TON YAĞMUR SUYU TOPLANACAK

Buca Atatürk Mahallesi’nde cadde ve sokaklara düşen yağmur sularını tutmak ve su baskınlarını önlemek amacıyla mevcut altyapı sistemi ile entegre çalışan yeşil altyapı teknikleri uygulandı. Toplam 580 metrekare büyüklüğündeki alanda gerçekleştirilen kesik bordür, yağmursuyu sızdırma hendeği ve taşkın drenaj kuyusu teknikleri ile günde 470 ton yağmur suyunun toplanması, temizlenmesi ve doğrudan yeraltına sızdırılması sağlanıyor. Bu proje ile bölgedeki su baskınlarının, yeni altyapı tesislerine ve mevcut altyapı tesislerinin yeniden inşa edilmesine gerek duyulmadan yeşil altyapı teknikleri ile önlenmesi hedefleniyor.

BUCA’DA TAŞKIN PARK OLUŞTURULDU

Buca’nın 1025. sokak paralelinde bulunan ve çevresine kıyasla düşük kotta kalan Bahçekapı Parkı’na komşu sokak ve yollara düşen sular, mevcut kanalizasyon sistemi bağlantıları kesilerek park alanına yönlendirildi. Böylece bu alan Türkiye’nin ilk taşkın parkına dönüştürülmüş oldu. Park sonunda açılan üç adet taşkın drenaj kuyusu ile saatte yaklaşık 54 ton su yer altına sızdırılabiliyor. Proje ile park çevresinde akışa geçen yağış sularının park alanına yönlendirilerek burada tutulması, daha düşük kottaki yerleşimlerde su baskınlarının engellenmesi ve parkların yağmur suyu yönetimindeki ek fonksiyonlarının ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

SÜNGER KENT İZMİR PROJESİ İLE KENTİN DÖRT BİR YANINDA PEK ÇOK YENİ UYGULAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Sünger Kent İzmir projesi sürüyor. Projeyle yağmur suyu hasadına yönelik bir teşvik sistemi uygulanarak 5 bin binaya 5 bin yağmur suyu deposu dağıtımı ile İzmir’e 10 bin yağmur bahçesi kampanyası yürütülüyor. Otobüs durakları yağmur suyu hasadı ile doğa dostu yeşil duraklara dönüştürülüyor. Mezarlık alanlarında da yağmur suyu hasadı ile yeşil bir dönüşüm yapılıyor.

Kentin asfalt ve betonla kaplı geçirimsiz yollarını, otoparklarını ve benzeri yüzey alanlarını, su baskınlarını önlemek amacıyla geçirimli alanlara dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, bu alanlara düşen yağmur sularını park ve refüjlere yönlendirerek su baskınlarını önlüyor, su döngüsü ile yeşil dönüşümleri gerçekleştiriyor.

Sünger Kent projesinin kırsal ayağını oluşturan Küçük Menderes Ovası Yağmur Suyu Hasadı çalışmaları da son hızıyla sürüyor. Projeyle, Küçük Menderes Havzası’nda yeraltı sularını yeniden doldurmak için şarj-besleme kuyuları, sızdırma sarnıçları ve sızdırma göletleri kurarak yağmur suyu hasadı yapılıyor. Bu amaçla Ödemiş’te 60 bin metreküp suyu, yani 24 olimpik havuzun biriktirebileceği suyu, yeraltında depolayacak Türkiye’nin ilk biyolojik sızdırma göleti yapıldı. Göl alanına tarımsal alanlardan gelen sular, tarım ilaçlarındaki zararlı kimyasallardan biyo-filtrelenme ile temizlenerek akifer sistemine veriliyor. Bu yönüyle de Türkiye'nin ilk biyolojik sızdırma göleti özelliğini taşıyor.

Projeyle İzmir’in 5 yıl içerisinde sünger bir kent olarak inşa edilmesi ve kentsel alanda yağmur suyu akışının beş yıl içerisinde yüzde 70 oranında azaltılması planlanıyor.