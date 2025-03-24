Buca’nın kent belleği gün yüzüne çıkıyor
Buca Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan nesnelerin yer alacağı Kent Belleği Sergisi için bağış toplamayı sürdürüyor. Pembe Köşk’te hayata geçecek sergi için vatandaşlara çağrısını yineleyen Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Gelin, Buca’mızın geçmişini hep birlikte geleceğe taşıyalım" dedi.
Buca Belediyesi, geçmişe dair hatıralara sahip çıkarak toplumsal birlikteliğin inşasına katkı koyan bir projeye imza attı. Buca’nın tarihi köşklerinden biri olan Pembe Köşk’te can bulacak Kent Belleği Sergisi kapsamında, anı değeri yüksek, Buca’nın tarihine dokunacak objeler toplanmaya başlandı. Yakın zamanda hizmete açılması planlanan sergi için vatandaşlara çağrısını yineleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Vatandaşlarımızdan anı değeri yüksek, Buca’mızın tarihine dokunacak objelerini bağışlamalarını bekliyoruz. Gelin, Buca’mızın geçmişini hep birlikte geleceğe taşıyalım" diye konuştu.
DÖNEM MATERYALLERİ TOPLANIYOR
Buca Belediyesi, sergi kapsamında vatandaşlardan Buca’ya ve Buca’daki yaşama dair her türlü materyali, geçmiş dönemde tarımda, hayvancılıkta, gündelik yaşamda kullanılan araç ve gereçleri, dönem kıyafetlerini, fotoğraf, kartpostal, mektup, harita, çizim, resim gibi her türlü yazılı ve görsel belgeyi bağış olarak kabul ediyor.
Buca Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bağışta bulunmak isteyen vatandaşların, Erdem Caddesi numara 92’de bulunan Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağışlarını teslim edebilecekler.
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