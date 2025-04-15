Cemil Tugay: Bu anlayışı değiştirmemiz gerekiyor

Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:39

Güncelleme: 15.04.2025 - 09:39

İzmir Büyükşehir Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yönetiminde gerçekleştirildi. Başkan Dr. Cemil Tugay, yeni görev yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grup toplantısında alınan yeni görevlendirme kararlarını açıkladı.

Yapılan değişiklikle İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili görevine Dr. Zafer Levent Yıldır’ın yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili görevinden istifa eden Altan İnanç getirildi. İnanç’ın istifası üzerine Dr. Zafer Levent Yıldır, kullanılan 168 oyun 155’ini alarak Meclis Başkan Vekilliği görevine seçildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcülüğü görevi için Elvin Sönmez Güler yerine ise Yağmur Yurdakul Özkan getirildi.

ENCÜMEN ÜYELERİ VE İHTİSAS KOMİSYONLARI SEÇİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi ve ESHOT İdare Encümeni Üyesi seçimi de gerçekleştirildi. Gizli oyla yapılan seçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi görevine Elvin Sönmez Güler, Ahmet Cemil Balyeli, Nurcan Adıgüzel, Şebnem Türe ve Erol Güngör; ESHOT İdare Encümeni Üyeliği’ne ise Mehmet Türkbay, Mehmet Çitak, Erhan Erdil seçildi. Encümen seçiminin ardından ise açık oylama usulüyle bir yıl süreli görev yapacak ihtisas komisyonlarının üyeleri seçildi. Tüm ihtisas komisyonları oy birliğiyle seçilmiş oldu.

“SÜRÜKLEYEN GÜNDEMLER DIŞINDA BİZİM BELİRLEDİĞİMİZ GÜNDEMLERDE ÇALIŞALIM”

Seçilen tüm görev arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Dr. Cemil Tugay, yeni çalışma döneminde daha çok çalışma mesajı verdi. Başkan Tugay, “Komisyon üyelerimiz bir yıl boyunca İzmir’imizin sorunlarını çözmek için meclisimiz adına çok değerli çalışmalar yapacaklar. Geçen senenin başında pek çok yeni komisyon tanımlandı. Bunların hepsinin çok değerli çalışma alanları var. Biraz daha şehrin sorunlarına odaklı, gündemi meclisten çıkacak önergelerle ilgili çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Umuyorum bu sene bizi sürükleyen gündemler dışında bizim belirlediğimiz gündemler üzerinden daha yenilikçi çözümler için hep beraber çalışabiliriz. Biraz daha aktif bir dönem olmasını diliyorum. Belediyemizi, meclisimizi, şehrimizi iyi noktalara taşıyacak bir performans dönemi olmasını yürekten diliyorum. Bana ihtiyaç duyduğunuz her konuda kendi üstüme düşeni yapmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

“BUNU DEĞİŞTİRMEYİ ÇOK İSTİYORUM”

Meclisin dilek temenniler bölümünde Karabağlar’daki kentsel dönüşüm konusu bir kez daha gündem oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 13 yıl önce Karabağlar'da 540 hektarlık alanda başlatılan ve 101 hektarlık ilk etap için hazırlanan imar planlarına yönelik yurttaşların açtığı davalarla yılan hikayesine dönüşen kentsel dönüşüm konusunda ortak çalışma mesajı veren Başkan Tugay, “Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanı, plan yapılması gerçekten zor. Bunun kolay olmadığını bu konuya ilgi gösteren herkes biliyor. 13 yıl oldu. 13 yıldır insanlar orada altyapı ve üstyapı konusunda sorun yaşıyorlar. O gün yaptığımız muhtarlar toplantısında bu sorunları dile getirdiler. Çocuk parkına, sosyal donatı alanlarına, yola, altyapıya ihtiyaçları var. Bütün bunlar beklemede. Yapılan şeyler ufak tefek dokunuşlar olarak kalıyor. İzmir’in göbeğinde bir alan. Geçmişteki davalarda ortaya konulan çekincelerle ilgili tartışılması ve uzlaşılması gereken konular olduğuna inanıyorum. Bunu değiştirebilir miyiz bilmiyorum ama bunu değiştirmeyi çok istiyorum. Bu konuda o bölgenin muhtarları, dernekler, meclis üyeleri, başkanımız, bizim bürokratlarımız, ilgili bakanlık temsilcileri, hepimiz bir araya gelelim. Herkes birbirini dinlesin. Bu işin nerede sıkıntıya girdiğini, herhangi bir karar almadan önce görüşelim. Diyalogla çözülmeyecek bir konu yok. Her şey apaçık ortaya çıktığında bir şeyler geliştirilir. İnsanlarımızın haklarını korumak siyasi temsiliyetin en önemli görevi” diye konuştu.

“ÖNCÜLÜK YAPMAYA, ADIM ATMAYA HAZIRIM”

Bölgede kimsenin mağdur olmayacağı kararlar alınması gerektiğini belirten Tugay, “Ben İzmir Büyükşehir Başkanı olarak bu konuda öncülük yapmaya, adım atmaya hazırım. Bu konuya ilgisi, birikimi olan, iktidar temsilcisi olan meclis üyelerimizin katkısıyla bu konuya katılacak olan bakanlık yetkilileri, milletvekillerimiz, bizim tarafımızda siyasi olarak konuya dahil olabilecekler ve vatandaşlarımız bir araya gelmeli. Kaç 13 yıl daha beklenebilir ya da kaç mahkeme daha sürüncemede kalacak? Bunun artık bitmesi lazım. Bunu bitirmek zorundayız. O nedenle orta yol bulunacak, makul mantıklı çözüm önerileri ortaya konulacak ve bu iş halledilecek” şeklinde konuştu.

“UYGULANMAYACAĞINI BİLE BİLE ALINAN KARARLARLA KİLİTLENİYOR”

Karabağlar’da olduğu gibi İzmir genelinde başta kentsel dönüşüm, imar planları gibi konuların siyaset üstü çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay, “Bizim İzmir’de bir anlayışı değiştirmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşümle ilgili, plansız bölgelerin planlanmasıyla ilgili, imar planlarıyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Şu bir gerçek; İzmir’in planlarını aslında İzmir’in belediyeleri yapmalı. Yerel yönetimler kafasına göre yapsın da demiyorum. Bakanlık görüşleri, kurum ve vatandaş görüşlerinin masaya yatırıldığı bir anlayışla yapılmalı. Bazı şeyler, birbirini dinlemeyen tarafların, uygulanmayacağını bile bile aldığı kararlarla kilitleniyor” dedi.

“EN KÖTÜ ŞEY, BİRBİRİNİ DEVAMLI SUÇLAYAN, VATANDAŞI DA ORTADA BIRAKAN ANLAYIŞ”

İnciraltı planlarını örnek gösteren Başkan Tugay, “Bunları eğer biz, vatandaşa karşı bir şey yapıyormuş gibi görünmek için yapıyorsak, bu gerçekten çok üzücü. Çözüm odaklı, sorunları çözmek için ne yapıyorsak yapmalıyız. En kötü şey, iki farklı siyasi kanattan birbirini devamlı suçlayan, vatandaşı da ortada bırakan anlayış. Ben yüzde yüz samimiyetle uzlaşma anlamında hangi adımları atabileceksem atma tarafındayım” ifadelerini kullandı.

“İZMİRLİLER, DÖNÜŞÜM İÇİN DÜNYA BANKASI KREDİSİNİ KULLANSA OLMAZ MI”

İzmir’deki riskli yapıların dönüştürülmesi için Dünya Bankası kredisinin kullanımına yönelik görüşmelerin tıkandığına dikkat çeken Başkan Tugay, “Kamu kaynaklarını yeni yaşam alanlarını oluşturmak için kullanmak istiyorum ama gerçekten bütçe açısından sıkıntıdayız. Burada zaman zaman bakanlığın, TOKİ’nin iş birliği yapması gerektiğini ifade ettim. Bu konuda da samimiyim. Kentsel dönüşümde, sosyal konut inşasında kesinlikle iş birliği olmalı. Dünya Bankası’nın dönüşüm için sağlamış olduğu bir kaynak var. Biz bu kaynağı kullanalım, riskli yapıların dönüşümü için insanlara destek sağlansın. Bununla ilgili yapılan görüşmelerde, başta çok pozitif bir tavır varken, sonraki görüşmelerde aynısı olmadı. İnanın kahreden bir şey bu. İller Bankası tarafında, TOKİ tarafında, bakanlık tarafında uzaklaştılar. Biz bunu siyasi bir tavır olarak yorumladık. Birilerinin bize yol göstermesi, yardımcı olması lazım. Bu kredi imkanını İzmir’deki insanların kullanmasına yardımcı olsak olmaz mı? Hiç olmazsa Bayraklı, Bornova’daki binalar için uygulansın. Ama biz konuşmakta, irtibat kurmakta zorluk çekiyoruz” dedi.

“CEVAP OLARAK SÖYLÜYORUM; GERÇEKTEN SAMİMİYİM”

Başkan Tugay, Karabağlar’da yaptığı çağrı üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın ifadelerine tekrar samimiyet yanıtı vererek çağrısını yineledi. Başkan Tugay, “Konuşalım, uzlaşalım, teklifim çok samimi, çok ciddi. Üzerimize düşen neyse yapmak istiyoruz. Rutin olarak çözümsüz hale gelmiş gibi görünen bir konu. 15 mahallede 200 bin insan 13 yıldır çözüm bekliyor. Bunu biz çözsek iyi olmaz mı. Bu onuru, bu huzuru yaşayalım. Milletvekilimize cevap olarak söylüyorum; gerçekten samimiyim. Daha önce hiçbir davayı kişisel olarak ben açmadım ama o davaların gerekçeleriyle ilgili haklı olduğunu düşündüğüm çok konu var. Bu davaların gerekçeleri konuşulamaz mıydı” ifadelerini kullandı.

“HAKSIZCA KULLANILAN HER İNDİRİM, VATANDAŞA YAPILACAK HİZMETE OLUMSUZ YANSIYOR”

Mecliste ESHOT’un toplu taşıma yönetmeliğinde yer alan ve 30 yaşından gün almış öğrencilerin indirimlerden yararlanmasını kaldıran düzenlemenin ardından Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) uyguladığı ceza gündeme geldi. Konuyla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini söyleyen Başkan Tugay, “Şu günkü fiyat, 90 dakika uygulamasıyla da Türkiye’nin en ucuz toplu ulaşım fiyatı. Biz öğrenci abonman kartı çıkardık, öğretmenlere hatırı sayılır indirimler uyguluyoruz. Öğrencilerimizin indirimle gitmeleri kesinlikle bizim için sorun değil. Sorun, sadece açık öğretim kaydı nedeniyle, normalde okula gidip gelmediği halde kullanılması. Maalesef iş yerleri tarafından da yönlendiriliyormuş. Bu kişilere karşı halkın hakkını korumak için bu kararı alıyoruz. Haksızca kullanılan her indirim, belediyenin bütçesine, dolayısıyla vatandaşa yapılacak hizmete olumsuz yansıyor. Şunu da hatırlatmak isterim, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) 25 yaşın üzerinde öğrenci olsun olmasın kimseye indirim vermiyor” şeklinde konuştu.

“SÜBVANSİYONUN ALTINDAN KALKABİLSEK DE TOPLU ULAŞIMI BEDAVAYA YAKIN YAPSAK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’deki en ucuz toplu ulaşıma sahip olduğunu ifade eden Başkan Tugay, “Biz hala çok avantajlıyız. Artış için bir UKOME kararı alındı. Artış yapıldığında dahi Türkiye’nin en ucuz toplu ulaşımı olacağız. Keşke belediyemizin ekonomik şartları, kredi ödemeleri, akaryakıt giderleri sübvansiyon açısından altından kalkabileceğimiz şeyler olsa da toplu ulaşımı bedavaya yakın yapsak. Çok mutlu olurduk ama maalesef belediyenin içinde bulunduğu ve zaman zaman içine düşürüldüğü ekonomik şartlar buna engel oluyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla desteklerle toplu ulaşım hizmeti vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GAZETECİ OKAN YÜKSEL’İN ADI KARŞIYAKA’DA YAŞATILACAK

Meclis oturumunda başkanlıktan gelen önergeler içerisinde geçen ay yaşama gözlerini yuman İzmir basınının duayen ismi Okan Yüksel’in adının, Karşıyaka Yalı Mahallesi 6470/2 ve 6442 numaralı sokakların imar planına uygun olarak birleştirilerek oluşturulacak caddeye verilmesi gündeme geldi. Komisyonlara sevk edilen madde hakkında konuşan Başkan Tugay, “Yakınlarda kaybettiğimiz, Karşıyaka’da çok sevilen, İzmir’de çok sevilen, basın camiasında uzun yıllardır görev yapan, yazılarıyla, şiirleriyle hepimizin gönlünü kazanmış bir büyüğümüzün adının Karşıyaka’da bir caddeye verilmesiyle ilgili bir önerge bu. Okan Yüksel’i rahmetle anıyorum. Her zaman özlemle sevgiyle yürekten özleyerek hatırlayacağız. Ona karşı görevimizi yerine getirmek için bu önergeyi getirdik” ifadelerini kullandı.

NEVZAT ÇOBANOĞLU’NA VEFA

Caher Dudayev Bulvarı’nın Nazım Hikmet Ran Bulvarı’ndan başlayıp Flamingo Caddesi’ne kadar olan kısmının Ensari Bulut Bulvarı, Flamingo Caddesi’nden Selçuk Yaşar Sokak’a kadar olan kısmının ise Nevzat Çobanoğlu Bulvarı, Selçuk Yaşar Sokak’tan Ordu Bulvarı’na kadar olan kısmının ise Caher Dudayev Bulvarı olarak isimlendirilmesi önergesi komisyonlara sevk edildi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Tugay, “Karşıyaka’nın eski belediye başkanlarından, iki dönem görev yapmış Nevzat Çobanoğlu’nun adının bir caddeye verilmesiyle ilgili bir gündem var. Çok sevilen bir insandı. Bir partisi vardı ama siyaset üstü davranan birisiydi. İleri yaşlara kadar Karşıyaka’da yaşadı ve gerçekten bizlerin de çok takdirini kazandı. Yakın zamanda kaybettik. Yaşamında adını bir yere vermek istedik, kabul etmedi. Ne yazık ki vefatından sonra vereceğiz. Onun hatırasına olan borcumuz” dedi.