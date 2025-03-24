Cemil Tugay İzmirlilerle mezarlıkta çevre temizliği yaptı

Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:00

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kabirlerin temizliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak için Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı’nda “Vefalı Eller” temizlik ve bakım etkinliği düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın uzun yıllar çalışma arkadaşı olan ve geçen yıl hayatını kaybeden Haydar İnanır anısına başlatılan sosyal sorumluk projesi, Haydar İnanır’ın kabrinin yer aldığı Örnekköy Mezarlığı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, Haydar İnanır’ın eşi Yağmur İnanır ve çok sayıda İzmirli katıldı.

MEZARLARDAKİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Etkinlik kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projesine katılan yurttaşlara eldiven, çöp torbası ve mezarlıkları güzelleştirecek çiçek fideleri verdi. Başkan Tugay, yurttaşlarla eldivenleri takarak mezarlık yol kenarları ve kabirlerde yer alan çöpleri teker teker topladı. Etkinlikle özellikle kabirlerin içlerinde ve çevrelerinde görünmeyen kirliliğe dikkat çekildi. Temizlik çalışmalarının yanı sıra Başkan Tugay, mesai arkadaşı merhum Haydar İnanır’ın kabrini de ziyaret etti; mezarlık ziyareti yapan yurttaşlara başsağlığı diledi.

İNANIR: MUTLULUK NASIL PAYLAŞTIKÇA GÜZELLEŞİYORSA, ACILAR DA PAYLAŞTIKÇA AZALIYOR

Sosyal sorumluluk projesinin oluşmasında öncülük yapan Yağmur İnanır, “Bugün burada hem baharın gelişi, hem de bayram öncesinde mezarlığa yakınlarını ziyarete gelecek insanları güzelliklerle karşılamak için toplandık. Çünkü bayram sadece sevdiklerimizle bir araya gelmek değil, geçmişimize vefa göstermektir. Yakın zamanda kaybettiğim sevgili eşim Haydar İnanır burada yatıyor. Bugün burada onun adını ve inandığı değerleri yaşatmak için bir araya geldik. Mutluluk nasıl paylaştıkça güzelleşiyorsa, acılar da paylaştıkça azalıyor. Bizden bir parça olan insanları unutmadığımızı göstermek için buradayız” diye konuştu.