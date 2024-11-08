Cemil Tugay: Kültürel mirasa hükümet rant gözüyle bakıyor

Yayınlanma: 08.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2024 - 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, İzmir’de geçen yıllarda ihale süreci ile tartışmalara neden olan Tarihi Elektrik Fabrikası’nın “kültürel tesis” statüsüne sahip mevcut imar planlarını “Ticaret- Turizm Alanı” olarak değiştirerek 30 kata kadar yapılaşmaya açmak istemesi kentte krize neden oldu. Plan değişikliğinin kesinleşmesinin ardından fabrikanın tekrar satışa çıkarılması beklenirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası değişikliklere karşı çıktı.

'RANTA AÇILACAK'

Konak Belediyesi istenen görüş yazısında “Ne yazık ki ranta yönelik bir anlayış” diyerek planlara karşı çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Özelleştirme İdaresi’nin 16 Nisan 2019 tarihindeki ihalesini büyükşehirin iktisadi teşekkülü olan Grand Plaza’nın kazandığını ancak ihalenin geçersiz sayıldığı hatırlatılarak “Yani bu hükümet sadece ve sadece rant gözüyle bakıyor. Bir şehrin tarihi kültürel mirasını koruyalım diye bir dertleri yok sadece ve sadece ‘Buradan nasıl para kazanırız? Buradan birileri nasıl para kazanır’ onun derdindeler. O liman arkasındaki bölgeyi de rant alanı olarak görüyorlar. Üzücü. Gözlerinde sadece para işareti var başka bir şey yok. Akıllara ziyan bir şeydir; orada böyle bir emsalle o binanın yok olmasına neden olmak... Ama bu ilk defa yaptıkları bir şey değil yani. Çok yapıyorlar. Buna tabii ki itiraz edeceğiz. Sadece şu anda görüş alıyorlar. Konak Belediyesi de biz de olumsuz görüş bildirdik. Buna rağmen bu kararı alacak olurlarsa önce hukuk yoluyla sonra elimizden gelen her yolla mücadele edeceğiz” diye konuştu.

‘RANTA TESLİM ETMEYECEĞİZ’

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de yaptığı yazılı açıklamada, Tarihi Elektrik Fabrikası ve benzeri yapıların İzmir halkına ait kamusal alanlar olduğunu belirterek, “Bu yapıları ranta teslim etmeye, kentimizin tarihsel, kültürel ve endüstriyel mirasını yok saymaya asla izin vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Oda, bilimsel ve teknik temelden yoksun olan bu plan değişikliklerine karşı duracaklarını, tarihi ve kültürel mirasın korunması için mücadele edeceklerini bildirdi. TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım da “Kamuya ait olan bir kültürel miras yapısının kamusal özelliğinin kaybedilmesi kabul edilemez. Mevcut yapının değerini gözetmeden yapılacak tüm planlamaların karşısında yer alacağız” diye konuştu.