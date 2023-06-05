Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan sinek isyanı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:29

Güncelleme: 05.06.2023 - 15:29

Türkiye’nin önemli tatil bölgelerinden Çeşme’de belediye yaz aylarının gelmesiyle beraber yaşanan sinek sorunuyla mücadeleyi sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tüm yıl mücadele ettiklerini ifade eden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak isyan etti.

Kullanılmayan bir havuzda kalan pis suyun fotoğrafını çekerek paylaşan Oran, “Kış aylarından beri hem İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz hem de bizim ekipler ciddi mücadele veriyoruz. Fakat bu görüntüler varken bir yere varamayız!! Sinekle mücadeleyi başaramayız. Gereken cezalar kesiliyor! Lütfen komşularımızı uyarınız! Belediye WhatsApp hattına bilgi veriniz!” ifadelerini kullandı.



