Çeşme Kent Enstitüsü, ilk sertifikalarını dağıttı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:06

Güncelleme: 05.05.2025 - 09:06

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam Çeşme Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha güçlü katılmaları adına yürüttüğü projeler ile de örnek olmaya devam ediyor. Çeşme Belediyesi Çeşme Kent Enstitüsü tarafından, Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Eğitim Çalışma Grubu’nun katkılarıyla hayata geçirilen Okuma-Yazma Kursu’nun Sertifika Töreni’nde, kursiyerler emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. 3 ay süren eğitimin ardından kursiyerler, sertifikalarını Belediye Başkanı Lal Denizli’nin elinden aldı.

Başkan Denizli, tüm kursiyerlere kurs bitirme sertifikalarını takdim ederek, 3 ay boyunca emek veren öğretmen Nilgün Tuncelli ve İlhan Baysoy’a, katkılarından dolayı Çeşme Kent Konseyi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

“İÇİNİZDEKİ ÇOCUĞU YAŞATIN”

Törende duygu dolu anlar da yaşandı. Bir kursiyerin, “Çocukluğumu yaşadım” sözleri üzerine Başkan Denizli, “Bu yaşta buraya gelerek bu iradeyi ortaya koymanız çok kıymetli. Ne olur içinizdeki çocuğu yaşatın. Eminim birçoğunuz çok genç yaşlarda evlendiniz. Çok genç yaşlarda anne oldunuz. O yüzden burada çocuk olmanız, genç kız olmanız, yapamadıklarınızı deneyimlemeniz çok önemli. Aranızda ilkokul, ortaokul, lise eğitimlerini açık öğretimden tamamlamayı arzu edenler vardır. Siz yeter ki isteyin. Her konuda sizlere gerekli katkıları sunarız” diye konuştu. Öğretmen Nilgün Tuncelli ve İlhan Baysoy ise Denizli’ye desteklerinden ötürü teşekkür ederek, “Bugün burada toplanabildiysek sayenizde. Fiziki koşulları oluşturdunuz. Kitap ve materyal desteği verdiniz ve en önemlisi bu duygusal desteği verdiniz. Biz de sizinle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“HASTANEYE GİTTİĞİM ZAMAN ARTIK İŞLERİMİ KENDİM HALLEDEBİLİYORUM”

Eğitimle birlikte hayatlarında somut değişiklikler yaşayan kursiyerler, Başkan Denizli’ye teşekkür ederek, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Hastaneye gittiğim zaman artık kimseden yardım istemek zorunda kalmıyorum. Randevularımı alırken, hastanede bir yeri ararken artık işlerimi kendim halledebiliyorum.”

Başka bir kursiyer ise “Çalışmak istesek de iş ararken sorun yaşıyorduk. Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Ehliyet almayı düşünüyorum” diye konuştu.