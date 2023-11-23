Çeşme’de çocuklara Robotik Kodlama eğitimi
Çeşme Belediyesi, kültür, sanat ve eğitim alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini ekledi. Çeşme Belediyesi Bilişim Akademisi çatısı altında çocukların zihinsel gelişimlerini destekleyen robotik kodlama eğitimleri başladı.
Dünyada önemi her geçen gün artan yazılım sektörü eğitimlerinin küçük yaşlardan itibaren başlaması nedeniyle Çeşme Belediyesi tarafından robotik kodlama kursu açıldı. 7-14 yaş grubundaki çocuklara robotik kodlama eğitimleri verilmeye başlandı. Çeşmeli çocuklar yaş gruplarına göre eğitim alıyor.
“ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ”
“Çeşmeli gençlerimiz aldıkları eğitimlerle, çağdaş Türkiye'nin aydınlık yarınlarına güçlü adımlarla yürüyor” diyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, eğitim ile ilgili atılacak adımlarla eğitimde öncü kent olma hedefini taşıdıklarını belirtti. Gelişmiş ülkelerde yazılım/kodlama alanında büyük yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Oran, “Robotik kodlama eğitimlerini çocuklarımız için çok önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik ilkesiyle hem çocuklarımıza faydalı bir eğitim veriyoruz hem de ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz” diye konuştu.
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