Çeşme'de kadınlar okuma yazma öğreniyor

Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:53

Güncelleme: 10.02.2025 - 09:53

Çeşme Kent Enstitüsü sanat, kültür, kişisel gelişim ve meslek edindirme alanlarında sunduğu geniş kurs yelpazesiyle bölgedeki her yaştan insana katkı sağlıyor. Çeşme Belediye Başkanı Denizli özellikle kadınların eğitim hayatlarına dahil olmalarını teşvik ettiklerini belirterek, okuma yazma kursunun kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

“SANATI DAHA ERİŞİLEBİLİR KILMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, şimdiye kadar kurslara 800’e yakın kursiyerin kayıt yaptırdığını belirterek, “Çeşme Kent Enstitüsü çatısı altındaki kurslarımız ile hem çocuklarımıza, gençlerimize hem de yetişkinlerimize kültür-sanat, kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarını daha erişilebilir kılmaya devam ediyoruz. Özellikle okuma yazma kursumuz ile 22 kadınımız yeni bir başlangıç yapıyor. Çeşme’nin her köşesinde, komşularımızın ihtiyaçlarına yönelik katkı sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Denizli, kursların sadece okuma yazma gibi temel eğitimlerle sınırlı kalmadığını, bunun yanında çocuklardan yetişkinlere kadar birçok farklı alanda sanatsal ve kültürel faaliyetler sunduklarını da sözlerine ekledi. Bu kapsamda Çeşme Kent Enstitüsü'nün bünyesinde 2025 yılı için planlanan yeni kurslar arasında müzik, sahne sanatları, hobi kursları ve meslek edindirme programları da yer alıyor. Çeşme Belediyesi, bu kurslarla katılımcıların hem yeteneklerini geliştirmelerini hem de mesleki beceriler kazanmalarını hedefliyor.

Kadınların eğitim hayatında yer almaları ve kendilerini geliştirmeleri adına gerçekleştirilen bu çalışmalar Çeşme’deki kadınların güçlenmesine ve toplumsal katılımlarının artmasına yardımcı oluyor. Okuma yazma kurslarına katılan kadınlar bu eğitimle birlikte günlük yaşamlarını daha kolay hale getirecek ve toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılma fırsatı bulacaklar. Çeşme Kent Enstitüsü, bu tür eğitim programlarını geliştirerek, her yaştan birey için eğitim fırsatlarını artırmaya devam edecek.