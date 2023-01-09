CHP Kılıç’tan emekli maaşları için kanun teklifi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 11:11

Güncelleme: 09.01.2023 - 11:11

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, “net asgari ücretin altında kalan emekli maaşlarının iyileştirilmesi, emeklilerin yüksek enflasyon ve zamlar karşısında ezilmemesi için hazırladı” kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ hakkında yazılı bir açıklama yapan Av. Sevda Erdan Kılıç, “Türkiye’de yaklaşık 14 milyon emekli bulunduğunu, bu emeklilerin 8 milyonunun açlık sınırı ya da altında ücret aldığını ifade etti. 7 milyon emeklinin gündelik işlerde çalışmak, sokakta mendil veya pazarda limon satmak, işyerlerinde bulaşıkçılık yapmak, kıraathanede bardak yıkamak, sokakta ayakkabı boyamak ya da çocuk bakıcılığı yapmak zorunda kaldığını vurgulayan CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, “Emeklilerin tamamı ya bankalara ya da çevresine borçludur, icralarla da mücadele etmektedir. Kirada oturan emekliler, bu kış yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyememektedir, bu kışı da yorganların altında titreye titreye geçireceklerdir. Kiralarını ödeyemeyen emekliler ise çocuklarının yanında sığıntı olarak yaşamak zorunda kalmışlardır, bedensel rahatsızlıkları olan emekliler sığıntı olmanın getirdiği yükle psikolojik sıkıntılar da yaşamaya başlamışlardır” diye konuştu.

“SOSYAL DEVLETİN EN ÖNEMLİ GÖREVİ, EMEKLİSİNE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR HAYAT SAĞLAMAK”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Kılıç, sosyal devletin en önemli görevinin, emeklilerin ve yaşlıların insan onuruna yakışır bir hayat sürmelerini sağlamak olduğuna işaret etti. Emeklilerin yaşamı boyunca çalışan, üreten, alın teri döken, ülkenin kalkınmasına katkı sunan, vergi veren, prim ödeyen ve bu emeğin karşılığını hak ettiği biçimiyle alması gereken vatandaşlar olduğunu dile getiren Av. Kılıç, “Emekliler ülkemizde çok zor ekonomik koşullar altında düşük maaşlar nedeniyle yaşamlarını sıkıntı içinde geçirmektedir. 2022 yılının ilk yarısında İŞKUR’a iş başvurusu yapan emekli sayısı artmıştır. Haziran 2022 itibarıyla 50 yaş ile 65 yaş üstü grupta iş arayanların sayısı 192 bin 205’e yükselmiştir. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 164 bin 662 kişi olarak gerçekleşmiştir. Emeklilerin sadece yüzde 2’si aldığı emekli aylığıyla geçinebilmekte, geri kalanı ise hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Emekli zam yağmuru altında, hiperenflasyonun yaşandığı ülkemizde torununa harçlık veremez, oyuncak alamaz duruma getirilmiştir. Açlık sınırının 8.130 TL, yoksulluk sınırının ise 26.485 TL olduğu ülkemizde emekliler son zamlarla 5.500 TL’ye çıkarılan aylıkla sefalete terk edilmişlerdir” dedi.

“ESKİ VE YENİ EMEKLİLERİN AYLIKLARI ARASINDAKİ FARK ARTIYOR”

“Emekliler hiçbir dönem enflasyon karşısında, AKP dönemindeki kadar ezdirilip, sahipsiz bırakılmamıştır” diye devam eden Kılıç, “Emeklinin hali dumandır, acil olarak maaşlarında iyileştirme yapılmalıdır. AKP iktidarının 2008 yılında değiştirdiği emekli aylığı hesabındaki aylık bağlama oranının tekrar yükseltilmesi gerekiyor. 2008 yılında yapılan düzenleme ile emekli aylıklarındaki refah payı yüzde 100'den yüzde 30'a düşürülmüş, emekli aylığı hesabında aylık bağlama oranı indirilmiştir. Bu nedenle, eski ve yeni emeklilerin aylıkları arasındaki fark her geçen yıl daha da artmaktadır. Emekli olma koşullarında yapılan yasal değişiklik nedeniyle, AKP iktidarında emekli aylıkları oldukça düşürülmüştür. Emeklilerimizin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için emekli aylıklarının bağlanma oranının 2008 yılı öncesinde olduğu gibi %70 seviyesine yükseltilmesi, emekli aylıklarının net asgari ücretin yüzde 20 fazlasından az olmaması zorunluluktur. Emekliliğe hak kazanma koşullarının ağırlaştırılmasına rağmen SGK’nın açığı, AKP’nin yanlış yönetimi sonucu 38 Milyar TL’ye yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİ AYLIĞI 8.500 TL NET ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNE ÇIKARILMALI”

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, 2003 yılında emekli aylıkları net asgari ücretin üzerinde iken şimdi çok altında kaldığını, bu nedenle emekli aylıklarının mutlaka 8.500 TL net asgari ücretin üzerine çıkarılması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “08.09.1999 tarihi öncesi sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim gün sayısı koşullarını sağlayanların yaş koşulu aranmaksızın emekli olabileceğini’ açıkladığını anımsatan CHP Milletvekili Av. Kılıç, “Ancak bu tarihin 31.12.1999 olarak değiştirilmesi, çalıştığı halde SGK girişleri geç yapılan vatandaşların bu mağduriyetinin giderilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle, 31.12.1999 tarihinden önce sigortalı olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanuna ve mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik için gereken sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim gün sayısı koşullarını sağlayanlara yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilme imkanı tanınmalıdır” diye konuştu.