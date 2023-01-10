CHP’li Aslanoğlu: AKP iktidarı için bir utanç kaynağı!

Yayınlanma: 10.01.2023 - 14:37

Güncelleme: 10.01.2023 - 14:37

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yeni İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında yazılı bir mesaj paylaştı.

Dün CHP’de gerçekleşen MYK Toplantısı’nda İzmir’in yeni il başkanı olan Aslanoğlu, “Bir ülkede demokrasinin ne kadar yaşatıldığını anlamak istiyorsanız, bağımsız basın ve medya kuruluşlarının sayısına, mesleğini işsiz kalma korkusu yaşamadan, kendisini baskı altına hissetmeden yapan gazetecilerin varlığına bakmamanız yeterlidir. Gazeteciler, bugün mesleklerini yaptıkları için ceza alıyor hatta tutuklanıyorsa, iktidar baskısıyla medya kuruluşlarının haber yapma ve verme özgürlükleri kısıtlanıyor hatta engelleniyorsa, ülkedeki bozuk düzeni, liyakatsiz yöneticileri ve yolsuzlukları haber yaptı diye gazeteciler terörist ilan edilebiliyorsa, işte o ülkede ne özgürlükten ne demokrasiden ne de adaletten söz edilemez” diye konuştu.

“20 YILLIK İKTİDARINDA DÜŞTÜKLERİ DURUM ORTADADIR”

Türkiye Gazeteciler Sendikasının verilerine göre; Türkiye’de 43 gazeteci tutuklu bulunuyor. Ülkemiz basın özgürlüğü endeksinde, 180 ülke arasında 149’uncu sırada. Bu rakamlar Türkiye cumhuriyeti için değil, ülkemizi bu durumlara düşüren AKP iktidarı için bir utanç kaynağıdır. Türkiye’deki kötü yönetimlerini, yolsuzlukları, yandaş kayırmalarını, israfı, çocuk istismarlarını ve adaletsizliği, basını tehdit ederek ve baskı uygulayarak kapatabileceklerini sananların, 20 yıllık iktidarında düştükleri durum ortadadır. Artık son günlerini yaşayan günümüz iktidarından kurtuluşumuz, Türkiye’de basının ve gazetecilerin özgürleşmesi ve bağımsızlaşması demek olacaktır” ifadelerini kullandı.

"MİLLET İKTİDARI İÇİN UMUTLUYUZ"

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, tüm imkansızlıklara, baskılara, ekonomik sıkıntılara göğüs gererek, mesleğini onurluca yapmaya devam eden, kalemini satmayan, aklını kiraya vermeyen gazetecilerimiz sayesinde, yarınlarımız ve kurulacak millet iktidarı için daha da umutluyuz” diye devam eden Aslanoğlu, “Biz, ülkemizin ekonomik buhrandan, adaletsizlikten ve liyakatsizlikten, Milletimizin yokluktan ve yoksulluktan kurtulması için, özgür ve bağımsız gazeteciliğin sonuna kadar destekçisi ve tüm haklarının savunucusu olmaya kararlıyız. Yerel ve ulusal tüm basın kuruluşlarımızda, zor şartlar altında gazetecilik yapan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, mesleğini yaparken hayatını kaybetmiş, basın şehidi olmuş tüm gazetecilerimizi ve İzmir’in işgaline karşı düşmana ilk kurşunu sıkarak bağımsızlık ve direniş ateşini yakan gazeteci Hasan Tahsin’i minnet ve özlemle anıyorum” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.