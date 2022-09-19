CHP’li Bakan, İçişleri'nde torpil iddialarını Meclis gündemine taşıdı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 11:22

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Siber Suçlarla Mücadele Birimi’nde görev yapmaları için belirlenen 500 kişinin daimi kadroya atanmaları sürecinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla bir çalışma ekibi oluşturulduğunu ve ekibin de Soylu’dan gelen talimat doğrultusunda atama yaptığını belirtti.

Komisyonun kadroya atanma süreciyle ilgili yaptığı çalışmalarda, Emniyet’ten bakanlığa gönderilen listenin bakanlıkta değiştirildikten sonra yeniden Emniyet’e gönderildiğini dile getiren Bakan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın olumsuz görüşüne rağmen kadro değişimi yapıldığını ve 496 sivil siber suçlarla mücadele uzmanının daimi kadroya geçirildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Bakan önergesinde kadro geçişine uygunluk vermeyen ilk komisyondaki beş üyenin Ankara dışına tayin edildiğini, rütbe terfilerinin verilmediğini, kadro geçişlerine onay veren ikinci komisyon üyelerinin ise terfi ettirildiğini belirterek, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama istedi.

Kadroya atanan uzmanların bir bölümünün siyasi torpil ile göreve geldiğini ve söz konusu personelin Soylu’nun sosyal medya çalışmalarını yürüttüğü yönündeki iddiaları da gündeme taşıyan Bakan, “Siber suçlarla mücadele biriminin, Soylu’nun siyasal çalışmalarında kullanıldığı ve siyasi rakiplerine karşı sosyal medya kampanyaları düzenlediği, kurum içinde maaş promosyonu örneğinde olduğu üzere Anayasal haklarını arayan polis memurlarını tespit etme gibi hafiyelik faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilmektedir. Siber suçlarla mücadele biriminin, suç ve suçluyla mücadele ve halkın güvenliğini sağlamak yerine İçişleri Bakanı’nın şahsi ve siyasi amaçları için kullanılması kabul edilemez” diye konuştu.

"SOYLU'NUN ŞAHSİ HEDEFLERİ İÇİN Mİ?"

“Siber suçlarla mücadele birimi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsi ve siyasi hedefleri için mi kullanılıyor?” diye soran CHP’li Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması için verdiği önergedde şunları sordu:

1- Siber uzman olarak teşkilata kimler alınmıştır?

2- Kadro geçişine uygunluk vermeyen ilk komisyonun beş üyesinin Ankara dışına tayin edildiği ve almaları gereken 1. Sınıf emniyet müdürlüğü rütbe terfilerinin verilmediği; ancak kadro geçişine onay veren ikinci komisyon üyelerinin ise terfi ettirilerek önemli görevlere getirildiği iddialarına yönelik açıklamanız nedir?

3- Bilişim konusunda yetkin olmayan kişilerin kişisel bağlantıları nedeniyle veya siyasi sebeplerle kadroya geçirildiği iddiaları doğru mudur?

4- Siber uzman olarak taşeron işçi statüsünden daimi kadroya kaç bilişim uzmanı atanmıştır? Atamalarda hangi kriterler belirleyici olmuştur? Kanunlar ve kurallar mı yoksa İçişleri Bakanı olarak sizin dahliniz mi belirleyici olmuştur?

5- Daimi kadroya geçen isimlerin, İçişleri Bakanı olmanızdan sonra bakanlığa getirdiğiniz yakın çalışma ekibinizden olduğu doğru mudur?

6- Siber uzmanlar arasında resmi olarak Siber Suçlarla Mücadele Dairesi'nde gözüküp, fiilen sizinle birlikte çalışan ya da bizzat sizin verdiğiniz görevleri yürütenler var mıdır? Var ise bunun yasal dayanağı nedir?

7- Söz konusu personelin kamu yararı yerine, şahsınız adına çalıştıkları ve sosyal medyadaki çalışmalarınızı yürüttükleri iddiaları doğru mudur? İçişleri Bakanı olarak böyle bir yapılanmaya ihtiyaç duymanızın sebebi nedir?

8- Siber suçlarla mücadele birimi, İçişleri Bakanı’nın siyasi rakiplerine karşı sosyal medya kampanyaları düzenlemekte midir?

9- Siber suçlarla mücadele birimi, kurum içinde maaş promosyonu örneğinde olduğu üzere Anayasal haklarını arayan polis memurlarını tespit etme amacıyla kullanılmakta mıdır?

10- Siber suçlarla mücadele birimi, suç ve suçluyla mücadele ve halkın güvenliğini sağlamak yerine şahsi ve siyasi amaçlar için mi kullanılmaktadır?