CHP'li Duman: Tüm mevsimlerin aydınlığı için buradayız

CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle düzenlediği konserde sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı. Ertem'in, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdiği konsere Bucalılar yoğun ilgi gösterdi. Duman, “Hep birlikte Buca ve İzmir'de mevsimlerin aydınlığı için burdayız” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:43
CHP'li Duman: Tüm mevsimlerin aydınlığı için buradayız
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İzmir’de CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği konserde sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı. Bucalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde Ertem, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. 

DUMAN: 31 MART’TA GÖREV BAŞINDA OLACAĞIM

Buca'da sanat ve siyasetin bir araya geldiği, coşkulu gecede söz alan CHP'li Duman "Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi bir çıkış yolu inşa etmek zorundayız. Bu memleket bizim. Yılmak yok. Umudun çiçekleri yani sizler, 31 martta görev başında olacak! Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleşecek. Hep birlikte Buca ve İzmir'de mevsimlerin aydınlığı için burdayız" diye konuştu.

"KADINLARIMIZ, ÖRGÜTLÜ MÜCADELENİN BAŞROL OYUNCULARI, İYİ Kİ VARSINIZ"

Dünya Emekçileri Günü için de konuşan Duman "Kadınlarımız her şeyi güzelleştiren, emektar, fedakar, örgütlü mücadelenin baş rol oyuncuları, iyi ki varsınız. Tüm kadınlarımızın şimdiden Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kadına şiddetin sembol isimlerin Bergen'in şarkılarına da yer veren Ertem, Bucalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Duman, konserin ardından performansından dolayı Ertem'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.


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