CHP’li kadınlar, bağış arazisine 8 bin fide dikti
CHP Buca İlçe Örgütü Kadın Kolları, Buca’da dayanışmaya destek vermek için Buca Belediyesi’ne bağışlanan tarım arazisinde tüm gün çalışarak 8 bin fideyi toprakla buluşturdu. Mevsim sebzelerinden oluşan fideler, hasadın hemen ardından Buca Belediye Lokantası’nda yurttaşlara sunulacak.
Buca Belediyesi’nin, ilçede alım güçlüğü çeken vatandaşlar ve öğrenciler için hayata geçirdiği Belediye Lokantası çalışmalarını sürdürürken, Bucalı hayırsever bir aile dayanışmaya destek olmak için, geçtiğimiz aylarda Kaynaklar’da bulunan kendilerine ait bir araziyi belediyeye bağışladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın talimatıyla arazinin toprak analizleri ve bakımı yapılarak üretime uygun hale getirildi.
8 BİN FİDE EKİLDİ
Dayanışmaya destek olmak isteyen CHP Buca İlçe Örgütü Kadın Kolları üyeleri, 66 bin metrekarelik tarlada mevsim fidelerini toprakla buluşturdu. Karnabahar, brokoli, beyaz lahana, kırmızı lahana, kereviz, marul ve pırasadan oluşan 8 bin fideyi eken kadınlar, dayanışmaya omuz vermekten çok mutlu olduklarını ifade etti. Bir ay sonra yapılacak hasadın ardından sebzeler Belediye Lokantası aracılığıyla Bucalılara ulaştırılacak.
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