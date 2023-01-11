CHP’li Küçükoğullarından: Emeklinin maaşı din görevlileriyle eşitlensin

Yayınlanma: 11.01.2023 - 14:24

Güncelleme: 11.01.2023 - 14:24

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İzmir’de düzenlediği basın açıklaması ile emekli maaşlarına gelen yüzde 30’luk zamma tepki gösterdi ve emekli maaşlarının din görevlileriyle aynı seviyeye çekilmesi için iktidara çağrı yaptı.

Emeklilerin aldığı düşük zam sonrasında yaşadıkları mağduriyete ilişkin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından “Açlık sınırı 8130 lira, yoksulluk sınırı 26 bin 485 lira oldu. 2003 yılında emekli aylıkları net asgari ücretin üzerinde iken, şimdi çok altında kalmıştır. Emekli aylıklarının mutlaka asgari ücretin üzerine çıkarılması gerekmektedir. Camilere yeni atanan din görevlileri emeklinin 3 katı maaş alıyor. Bu bir ayrımcılıktır. En düşük emekli maaşı yeni atanan din görevlilerinin maaşına eşitlenmelidir. Kendi emeklisine ve çalışanına fakir fukara gözüyle bakan bu saray düzenini mutlaka değiştireceğiz. Ülkede adaletsiz bir soygun düzenini kuran bu saray düzenini def edeceğiz. Hile ve hurda ile cebinizden çalınan her kuruşun hesabını sormaya geliyoruz. 100 gün sonra iktidarız. Güzel günler yakında. Durmadan çalışmalıyız ki bu harami düzenini yok edelim” diye konuştu.