Çiftçi borçlu, araziler icralık

27 Mayıs 2022 Cuma, 06:43

Türkiye’nin en önemli tarım üslerinden olan Ege Bölgesi’ndeki üreticiler icraya teslim oldu. Bölge genelindeki sekiz ilde iflas bayrağını çeken 496 çiftçinin ekmek teknesi olan tarlası ya borçlu olduğu bankalardan, ya da alacaklısı olan kişilerden ve kurumlar tarafından ihaleyle satışa çıkarılmış durumda. Ülke genelinde yapılan tarımsal üretimde önemli paya sahip olan ve yüzde 20’yi aşan pay ile en çok katma değeri yaratan Ege Bölgesi’nde üretici S.O.S. veriyor. Son bir yılda yaşanan ekonomik kriz ve üretimde yaşanan durgunluk nedeniyle borç batağına saplanan bölge çiftçisi, peşi sıra iflas ederken yaşanan bu durum yayınlanan icra ilanlarına da yansıdı. Devletten ve bankalardan aradığı desteği bulamayan üreticilerin tarlası, arsası, çiftliği, bağı, bahçesi ve üretim tesisleri ya icralık olmuş durumda ya da ipotekli vaziyette.

ÜRETİCİLER ZOR DURUMDA

Ege’nin başlıca tarım üssü İzmir ile birlikte, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli, Çanakkale ve Balıkesir’de küçük üreticilere ait toplam 496 tarla, yapılacak çeşitli ihalelerde icra yoluyla satılacak. Geçmişte küçük üreticilerin ekip biçtiği ve çeşit çeşit meyve sebze, zeytin, üzüm, tahıl gibi ürünler yetiştirilen ve hayvancılık yapılan yüzlerce alan büyüklüğüne göre 50 bin liradan başlayarak 6 milyon liraya kadar ulaşan fiyatlarla satılacak. Ödeyemediği borçları ve kredileri yüzünden babadan, dededen miras kalan tarlasını kaybeden ve elindeki malını bankalar ile alacaklılarına teslim eden küçük üreticiler ise ya işsiz kalacak ya da kırsal bölgelerden kente göç ederek yeni bir yaşam şansı arayacak.

Üreticilerin yaşanan kriz nedeniyle adım adım yok olduğunu ifade eden Yüksek Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi, “Üreticiye destekler yetersiz kalıyor ve ne yazık ki verilmesi gereken yardımlar da vaktinde ödenmiyor. Özellikle son iki yılda sorun giderek büyüdü. Çiftçinin borcu artık ödenemez durumda ve bu hacizler de peşi sıra gelmeye başladı. Tarım arazileri bu şekilde yok olmaya devam ediyor. Yaşanan bu durum uzun vadede çiftçinin tasfiyesine yol açacak ve şirketlerin rol aldığı endüstriyel tarımın önünü açacak. Üreticiler artık ucuz işgücü olarak eskiden kendi tarlası olan alanda çalışmaya başlayacak. Sermayesi olmayanın tarımdan kopuşu hızlanacak. Yoksulluk derinleşecek ve halkın gıdaya erişimi gün geçtikçe imkânsızlaşacak. Bankalara geçen ya da icraya verilen bu arsaları alan kişiler küçük üreticiler değil, sermayesi olan kimseler ya da şirketler. Bu gidişle aile çiftçiliği de tarih olacak” diye konuştu.