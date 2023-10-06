Çocuklar istedi başkan Sengel yaptı
İzmir’de Selçuk ilçesinin Acarlar köyünde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’den top isteyen çocuklar hayallerine kavuştu.
İzmir’de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçeye bağlı Acarlar köyünde yaşayan çocukların istediğini geri çevirmedi. Çocuklar, başkan Sengel’e video mesaj göndererek toplarının eskidiğini söyledi.
Sengel çocukların videolu mesajına hızla karşılık vererek çocukların istediği topları gödürdü.
Acarlar köyünde okul bahçesinde oynayan çocukların isteğini yerine getirmek için köye giden Sengel’i karşısında gören çocukların sevinci görünmeye değerdi.
Yeni toplarına kısa sürede kavuşan çocuklar sevinçle oyunlarına devam etti.
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