Çocuklar istedi başkan Sengel yaptı

İzmir’de Selçuk ilçesinin Acarlar köyünde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’den top isteyen çocuklar hayallerine kavuştu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.10.2023 - 09:42
Çocuklar istedi başkan Sengel yaptı
Abone Ol google-news

İzmir’de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçeye bağlı Acarlar köyünde yaşayan çocukların istediğini geri çevirmedi. Çocuklar, başkan Sengel’e video mesaj göndererek toplarının eskidiğini söyledi. 

Sengel çocukların videolu mesajına hızla karşılık vererek çocukların istediği topları gödürdü.

Acarlar köyünde okul bahçesinde oynayan çocukların isteğini yerine getirmek için köye giden Sengel’i karşısında gören çocukların sevinci görünmeye değerdi. 

Yeni toplarına kısa sürede kavuşan çocuklar sevinçle oyunlarına devam etti.


İzmir Selçuk Efes Selçuk Belediyesi Filiz Ceritoğlu Sengel

En Çok Okunan Haberler