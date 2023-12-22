Çocuklara 80 bin litre süt dağıtıldı

Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocukları için başlatılan süt desteği, 10 ayı geride bıraktı. sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleri, aradan geçen süre içerisinde yaklaşık 80 bin litre sütü, çocuklarına içirmeleri için ebeveynlere ulaştırdı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00
Çocuklara 80 bin litre süt dağıtıldı
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Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, kentte yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü giderek düşen dar gelirli kesimlerin 2-5 yaş arasındaki çocukları için geçen mart ayında, aylık 8 litre süt desteğinde bulunmaya başladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde “Kuşadası’nda çocuklar lıkır lıkır süt içiyor” sloganı ile hayata geçirilen projede, 10 ay geride kaldı. Projede, süt dağıtım araçları ile ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar yaklaşık 80 bin litre sütü ebeveynlerin evlerine imza karşılığında teslim etti. Belediye, her ay ortalama bin çocuğa süt desteğinde bulunuyor.


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