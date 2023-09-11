Cumhuriyet ve adalet

Yayınlanma: 11.09.2023 - 10:45

Güncelleme: 11.09.2023 - 10:45

Cumhurbaşkanı dahi olsa, Atatürk’ün yargıya nasıl saygı gösterdiğini biliyoruz. O, genç Cumhuriyet’in hukuk sisteminin sağlıklı yürümesi için, çok özen gösterir, Hukuk fakültelerini sık sık ziyaret eder. Ankara Hukuk Fakültesi’nin açılışında, şu konuşmayı yapmıştır:

“Cumhuriyetin en güzel eseri olan bu ilmi kurumun açılışında duyduğum manevi duyguyu hiç bir girişimimde yaşamadım...”

O; “Hürriyet benim karakterimin mayasıdır” demiştir. “Bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın olabilmesi ve kalabilmesi, o milletin hür olmasına bağlıdır. Ben bu vasıflara çok önem veririm ve bu vasıfların bende de olduğuna, eğer milletimde varsa inanırım. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı olmalıyım. Milletin hürriyeti benim için bir hayat meselesidir.”

Bir gün Atatürk sofrada bulunanlara şu soruyu sordu:

“İnsanın en kutsal duygusu nedir?” Sofrada bulunanlardan kimi namustan, kimi şereften, kimi vatan duygusundan söz ettiler. Bazıları aşkı ileri sürdü. Atatürk:

“Bunların hepsi doğrudur ve hepsi aynı yola çıkar. Bu duyguların kökenine doğru inerseniz hepsi bir noktaya varır. Bu noktada ‘Hürriyet’ duygusu vardır. Milletin ulaştığı seviye ne kadar yüksek olursa ‘Hürriyet’ duygusu da o kadar önemli olur. Onun içindir ki; Türk milletinin ‘Hürriyet’ine kimse dokunamamıştır.”

O günlerin özlemiyle.

11 Eylül 2023

Ahmet Gürel



