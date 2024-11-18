ÇYDD İzmir Şubesi’den tarihe ve edebiyata yolculuk

Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:13

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:23

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi’nin 14-19 yaş aralığındaki liseli gençlere yönelik olarak kurduğu Çağdaş Liseli Gençlik Birimi, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, dernek çalışmalarına etkin katılımlarını desteklemek ve aidiyet duygusunu genç yaşta kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Birimin Kitap Kulübü, yeni dönem çalışmalarını ünlü yazar Ahmet Ümit’in "Kayıp Tanrılar Ülkesi" kitabıyla başlattı.

KİTABA YOLCULUK PROJESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Kitaba Yolculuk” projesi kapsamında, Kitap Kulübü üyesi gençler, kitabı okuduktan sonra "Kayıp Tanrılar Ülkesi" kitabının geçtiği Bergama’yı ziyaret ederek kitap içeriği ile tarihi mekanları birleştirme fırsatı buldu. Geziye katılan 15 öğrenci, kitabın odaklandığı Zeus Sunağı’ndaki frizler ve heykelleri çağdaş bir bakış açısıyla ele aldı. Pergamon Akropolü’nde profesyonel rehber ve ÇYDD İzmir Şube gönüllüsü İdil Yazıcıoğlu rehberliğinde mitoloji, tarih, arkeoloji ve sanat tarihi üzerine kapsamlı bilgiler edindiler. Bu tur, katılımcılara hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sundu.

ÇYDD’nin efsane genel başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın "Kendinize güvenin, toplumunuzun sorunlarına çözümler üretin ve daima çözümün bir parçası olun." çağrısından ilham alan Çağdaş Liseli Gençlik Birimi ayrıca Kitap Kulübü, Resim Kulübü, Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü ve Doğa Etkinlikleri Kulübü gibi farklı alanlarda da çalışmalar yürütüyor. Bu projeler ile gençlere eleştirel düşünme, toplumsal sorumluluk bilinci ve yaratıcılık gibi yetkinlikler kazandırmayı hedefleyen ÇYDD İzmir Şubesi, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimini destekleyici projelerle, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin izinde, okuyan, düşünen, araştıran ve sorgulayan, aynı zamanda sorumlu yurttaş bilincine sahip geleceğin çağdaş bireylerini yetiştirme konusundaki kararlılığını sürdüreceğini bildirdi.