ÇYDD’de “Cumhuriyet kazanımları ve Atatürk” konuşulacak

Yayınlanma: 05.11.2024 - 16:39

Güncelleme: 05.11.2024 - 16:41

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası kapsamında 6 Kasım Çarşamba günü Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde "Cumhuriyet'in Kazanımları ve Atatürk'ü Anlamak" başlıklı panel düzenleyecek.

Modaratörlüğünü Efe Ömer Çulhaçı’nın yapacağı etkinlikte Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mehmetefendioğlu konuşmacı olarak katılacak. Cumhuriyet’in temel değerlerini ele alınacak söyleşiye İzmir Cumhuriyet Okurları'nın (Cumok) da katılması bekleniyor.