ÇYDD’de “Cumhuriyet kazanımları ve Atatürk” konuşulacak

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mehmetefendioğlu’nun katılımıyla, "Cumhuriyet'in Kazanımları ve Atatürk'ü Anlamak" başlı panel düzenleyecek.

ÇYDD’de “Cumhuriyet kazanımları ve Atatürk” konuşulacak
Abone Ol google-news
İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 05.11.2024 - 16:39

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası kapsamında 6 Kasım Çarşamba günü Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde "Cumhuriyet'in Kazanımları ve Atatürk'ü Anlamak" başlıklı panel düzenleyecek. 

Modaratörlüğünü Efe Ömer Çulhaçı’nın yapacağı etkinlikte Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mehmetefendioğlu konuşmacı olarak katılacak. Cumhuriyet’in temel değerlerini ele alınacak söyleşiye İzmir Cumhuriyet Okurları'nın (Cumok) da katılması bekleniyor.


Etiketler: #Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler