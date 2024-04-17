Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başlıyor

Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:21

Güncelleme: 17.04.2024 - 11:21

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi’nde her sene geleneksel olarak yapılan Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, 19 Nisan Cuma günü kapılarını açıyor. Üç gün sürecek festivalde gün boyu standlar açık olacak, geleneksel davul zurna ve delbek sanatçıları yanı sıra akşamları da sanatçılar Yeşilüzümlü’de yurttaşlara konserler verecek.

20 Nisan Cumartesi Günü saat: 21.00’da Sakiler Grubu, 21 Nisan Pazar Günü ise Necati ve Saykolar Grubu sahne alacak.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı açıklamada, “13. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali’miz, her zaman olduğu gibi rengarenk geçecek. Gün boyu standların açık olacağı, geleneksel davul zurna ve delbek sanatçılarının yanı sıra; çeşitli etkinliklerin yer alacağı festivalimizi, akşam konserlerimizle taçlandıracağız. Bu vesileyle herkesi bu güzel festivalimize bekliyoruz” dedi.