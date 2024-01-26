Demir ağlarla örmeye devam
Narlıdere ve Buca metrolarının çalışmaları sürerken Çiğli Tramvayı 27 Ocak'ta hizmete giriyor. Açılışta Can Bonomo sahne alacak.
Aynı anda üç raylı sistem yatırımını devam ettirerek kenti demir ağlarla ören İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli tramvayını yarın açıyor. Şubat ayında açılacağı duyurulan Çiğli tramvayında süreyi öne çektiklerini duyuran Tunç Soyer, “Temelini birlikte attık, birlikte büyüttük ve bugünlere getirdik. Artık onunla iftihar edeceğimiz gün geldi. Çiğli tramvayını açıyoruz” dedi.
CAN BONOMO SAHNE ALACAK
Alınacak araçlarla 183 milyon avro yatırım bedeline sahip projedeki son dokunuşlarla birlikte İzmirlilerin kullanımına sunulan tramvay hattı, bölgedeki araç trafiğini rahatlatmanın yanında önemli noktalardaki duraklarıyla istenen yere varmayı da kolaylaştıracak. Çiğli 8955 Sokak içerisinde saat 17.00’de yapılacak açılış töreninde Can Bonomo sahne alacak.
ULAŞIM RAHATLAYACAK
11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşan hat, Ata Sanayi Bölgesi, Çiğli Devlet Hastanesi, Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet verecek. Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.
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