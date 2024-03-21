Deniz Berktay, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın iç yüzünü anlattı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:03

Güncelleme: 21.03.2024 - 11:03

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Doğu Avrupa uzmanı Deniz Berktay, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Uluslararası Basın Merkezi’nde Rusya-Ukrayna Savaşı’nın iç yüzünü, ülkelerin kökenlerini, savaşın dinamiklerini ve Türkiye’nin Rusya-Ukrayna ile olan ilişkisini nasıl etkileyeceğini anlattı.

İGC Başkanı Dilek Gappi, İGC yönetimi, gazeteciler ve Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs’ün katıldığı söyleşide Deniz Berktay, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın iki egemen ülkenin mücadelesi olduğunu ve iki ayrı boyutunun bulunduğunu belirtti. İlk boyutun Rusya’nın işgalci ülke durumunda olduğunu, ikinci boyutun ise Rusya ve Batı arasında yaşanan çatışma olduğunu ifade eden Berktay, Rusya ve Ukrayna Savaşı’nda Ukrayna’nın Rusya’ya karşı bağımsızlığını sağlamak istediğini, Rusya’nın ise çevrelemenin önüne geçmek istediğini söyledi.

“TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP”

Savaşın Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini ve Karadeniz’de gerilimin artması anlamına geldiğini vurgulayan Berktay, bozulan dengenin yeniden tesis edilmesi için Türkiye’nin önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. Ukrayna’nın dış dünyaya açılış yolunun Türkiye olduğunu söyleyen Berktay, savaşın Ukrayna’daki yıkıcı etkisine bakarken Avrupa’ya yapılan göçlerin, ülkenin kan kaybı yaşamasının ve batılı ülkelere karşı borç içerisinde olmasının da unutulmaması gerektiğini belirtti.

GAPPİ BRANŞLAŞMANIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, geçmişte gazetede çalışan arkadaşların sahada aktif olduğunu, günümüzde ise tablonun değişerek masa başı haberciliğin yapıldığını, sahada çalışmaya, bağımsız ve sıcak haberciliğe büyük bir özlem duyulduğunu, meslekte branşlaşmanın geri gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Hızlı geçen zamanda yaşanılan gelişmeleri, heyecanı kişisel tarihin sayfalarında bırakıldığını söyleyen Başkan Gappi, gazetecilerin gözlemlerini, deneyimlerini, tecrübelerini kitaplaştırması ve aktarması gerektiğinin altını çizdi. Bu açıdan Başkan Gappi, Deniz Berktay’ın gerçekleştirdiği gibi ülkedeki sıcak, bağımsız ve belgeli gazeteciliğin yeniden yeşermesini dilediğini ifade etti. Başkan Gappi, panelde kıymetli bilgilerini ve deneyimlerini aktardığı için de Berktay’a teşekkür etti.