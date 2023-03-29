Denizli’ye kar yağdı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 09:19

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 09:19

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası Denizli’nin Çameli ve Buldan ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak yağış, bu akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen yüzünü tekrar gösteren kar yağışı bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde süren kar yağışı merkezi bölgeye inerek etkisini arttırırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Mahalle sakinleri havaların iyi gitmesini beklerken, bir anda kar ile karşılaştıklarını belirterek, zirai dona karşı önlemlerini aldıklarını söyledi.

Karın ilerleyen saatlerde etkisini artırması ihtimali karşılık ise ekipler tarafından gerekli önlemlerinin alındığı bildirildi.