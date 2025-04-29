Didim Ege Lezzetleri Festivali'ne büyük ilgi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:22

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:22

Aydın’ın Didim ilçesinde 25-26-27 Nisan tarihleri arasında Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Ege Lezzetleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival boyunca kurulan stantlarda Ege’nin geleneksel lezzetleri ve yerel üreticilerin ürünlerin yurttaşlarla buluştu. Toplamda 60 binden fazla ziyaretçinin katıldığı festivalde, zeytinyağlı yemeklerden otlara, deniz ürünlerinden tatlılara kadar pek çok özel lezzet büyük ilgi gördü.

Festival kapsamında gastronomi alanında uzman isimlerin, ünlü diyetisyenlerin katılımıyla söyleşi ve paneller gerçekleştirildiği, katılımcıların, Ege mutfağının eşsiz tatları hakkında bilgi edinme imkânı bulduğu festivalde konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Ege’nin bereketli mutfağını tanıtmak, yerel üreticilerimizi desteklemek ve Didim’in kültürel değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla yola çıktığımız bu festivalimize katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Gelecek yıl buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.