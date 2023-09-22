Dikili’de Sardalya Şenliği’ne yoğun ilgi
Av sezonun başlamasıyla denizlere açılan balıkçıları desteklemek amacıyla Dikili Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Sardalya Şenliği yoğun bir katılımla gerçekleşti. Başkanı Adil Kırgöz, “İlçemizin her alanda marka değerini yükseltmekte kararlıyız” dedi.
Dikili Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Sardalya Şenliği, yurttaşların yoğun katılımıyla yapıldı. İlk gün Dikili Atatürk Meydanı’nda kurulan ızgaralarda pişirilen sardalya ekmek arasına konularak vatandaşlara ikram edildi. Şenliğin ikinci günü Çandarlı Belediye Ek Hizmet Binası yanında düzenlendi. Çandarlı’da yaşayan çok sayıda vatandaş etkinliğe ilgi gösterdi.
Dikili’nin yerel, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımını önemseyen ve bu konuda somut adımlar atan belediye başkanı Adil Kırgöz, “İlçemiz deniziyle, doğasıyla, spor faaliyetleri ve kültürel etkinlikleriyle Kuzey Ege’de önemli bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Denizimiz de su ürünleri açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Özellikle sardalyamız yöremize özgü lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmuştur hatta İzmir Balık Hali’nde Dikili sardalyası bittikten sonra diğer il ve ilçelerden gelen sardalyalar tercih edilmektedir. Festivallerimiz devam edecek. İlçemizin her alanda marka değerini yükseltmekte kararlıyız” diye konuştu.
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