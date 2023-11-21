Doğal Yaşam Parkı’nın fili Deniz Gaziantep’e gidiyor

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:32

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:32

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil Begümcan ve Winner çiftinin üç dişi yavrusundan biri olan Deniz, Gaziantep’e gidiyor. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde gösterilen Asya fillerinden Deniz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine hayatına Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda devam edecek. Deniz, burada bulunan ve uzun yıllardır yalnız yaşayan Gabi isimli erkek Asya filine arkadaşlık edecek. Bu şekilde üreyerek, dünya genelinde sayıları azalan türün korunması amaçlanıyor. Deniz’in gelecek günlerde Gaziantep’e gönderilmesi planlanıyor.

Begümcan ve Winner çiftinin yavrusu Deniz, “İzmir” adını taşıyan ilk dişi yavrudan sonra Doğal Yaşam Parkı’nda doğan ikinci fil olma özelliği taşıyor. Begümcan ve Winner’ın Ege adında bir dişi yavrusu daha bulunuyor.