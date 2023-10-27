Doğaseverler ‘Trekkıng Aydın’da buluşuyor

Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:40

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:40

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında etkinliklerini sürdüyor. Doğa ve sporseverleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda "Trekking Aydın"da buluşturacak olan etkinlikte yurttaşlar kentin tarihi zenginlikleri ve doğal güzelliklerini keşfedecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlayacak olan etkinlik, ocak ayına kadar 8 farklı yürüyüş rotalarında sürecek. Doğa yürüyüş rotaları; 29 Ekim Pazar günü Koçarlı’da Çakırbeyli Mahallesi - Sarıdere Yürüyüş yolu arasında; 5 Kasım Pazar Günü Sultanhisar’da Akharaka Kutsal Alan - Nysa Antik Kenti arasında; 19 Kasım Pazar günü Koçarlı’da Baskı Kalesi – Prehistorik Kaya Resmi arasında; 3 Aralık Pazar günü Kuşadası’nda Davutlar – Kurşunlu Manastırı arasında; 17 Aralık Pazar günü Efeler’de Ambarcık Köyü – Tabakhane Deresi arasında; 31 Aralık Pazar günü Koçarlı’da Bağarcık Köyü – Stilyos Manastırı arasında; 14 Ocak Pazar günü Söke’de Göktepe Karadere Vadisi’nde; 28 Ocak Pazar günü Karacasu’da Yukarı Görle – Arapapıştı arasında yapılacak.

Yurttaşları etkinliğe davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın’ımızın doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle dolu yürüyüş rotalarında vatandaşlarımız hem spor yapacak hem de doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulacak. Tüm vatandaşlarımızı bu muhteşem yürüyüşlere katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.