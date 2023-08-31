Döngü isimli kulluk heykeli İzmir’de açıldı

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:22

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:26

İzmir merkezli yol çizgi makineleri ve boyaları üreten Altekma Group tarafından Anadolu’da taş anıtlar olarak adlandırılan ve binlerce yıllık geçmişe sahip olan ‘kulluk’ heykelinin açılışı Torbalı’daki Altekma Group Merkez fabrikasında gerçekleşti. Kulluk heykeli açılışına; Altekma Group Yönetim Kurulu Üyeleri, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölüm başkanı Doç. Dr. Ercan Yılmaz ve Nimri Kullukları projesinin kurucusu Kenan Öztürk, fabrika çalışanları ile çok sayıda sanatsever katıldı.

NİMRİ KULLUKLARI SANAT PROJESİ

Elazığ’ın Nimri köyünde kulluk geleneği halen devam etmekle birlikte üniversitelerin ve sanatçıların desteği ile bir sanat projesine dönüşen proje kapsamında dereceye giren kulluk heykellerinden biri olan “Döngü” isimli heykel Altekma Group fabrikasında hayata geçirildi. Sanatçı Yasemin Nilay Soykan tarafından tasarımı yapılan heykelin yapımı yaklaşık 20 gün sürdü.

DURMUŞ: ALTEKMA GROUP SPORA VE SANATA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEK

Kulluk heykeli açılışında konuşma yapan Altekma Group Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Durmuş, “Altekma olarak spora ve sanata destek veren bir şirketiz. 1999 yılında Altekma Spor Kulübünü kurduk ve binlerce genci Türk voleyboluna kazandırdık. Türk geleneklerinden biri olan kulluk projesine de destek olarak projenin geniş çevrelerce duyulmasını amaçlıyoruz” dedi.

Açılışın ardından Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ercan Yılmaz da, Kulluk projesine desteklerinden dolayı Hulusi Durmuş’a teşekkür etti.

KULLUK NEDİR?

Sibirya’da yaşayan Türk ve Moğol halklarının binlerce yıldan beri inandıkları Şaman inancının bir öğesi olan Anadolu’da ‘Kulluk’ olarak adlandırılan taş anıtlar genellikle yüksek dağ zirvelerine, tabiatın verimli topraklarına ve akarsu kenarlarına yapılır. Kulluk, kurulduğu yerin bereketli olduğunu ve kutsallığını işaret eden bir nişangâhtır. İnanışa göre Kulluk’un yapıldığı yerin bir ruhu - sahibi vardır. İnsanlar her yıl toplu olarak bu alana giderek yapıtın etrafında törenlerini gerçekleştirirler. Çıkış noktası Sibirya olan Kulluklar zaman içinde göçler ile Asya, Avrupa ve Amerika Kıtalarına yayıldılar. Anadolu’nun farklı coğrafyalarında yaşayan bu kültür, günümüzde unutulmaya yüz tutmaktadır.