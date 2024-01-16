Efeler Belediye Başkanı Atay, İYİ Parti’ye geçiyor

CHP’den istifa eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın İYİ Parti’ye katılma kararı aldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:08
Efeler Belediye Başkanı Atay, İYİ Parti’ye geçiyor
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Aydın’ın Efeler ilçesinin belediye başkanlığını yürütürken CHP’den istifa eden başkan M. Fatih Atay’ın İYİ Parti’ye katılması netleşti. Başkan Atay, ‘Halk benim devam etmemi istiyor. Hizmetlerime devam için İYİ Parti’ye geçiyorum’ dedi. Atay’ın rozetini yarın grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in takması bekleniyor.

Cumhuriyet’e açıklama yapan Atay, “ Yıllarca CHP için hizmet ettim başarılı olması için çabaladım. Ancak, bazı olaylardan sonra CHP’den istifa ettim. Yapılan başarı anketlerinde yüzde 65 olarak görünüyorum. Efeler halkına yapacağım daha çok hizmet var. Bu nedenle yoluma İYİ Parti ile devam edeceğim” dedi. 


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