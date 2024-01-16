İYİ Parti Genel Başkanı Akşener o ismi engelledi: 'Ne bir saygısızlık ettim...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifa eden eski İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı X hesabından engelledi. Durumu fark eden Özkan, "Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim. Sayın Akşener önce takipten çıktı sonra engelledi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:49
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener o ismi engelledi: 'Ne bir saygısızlık ettim...'
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden İbrahim Özkan'ı sosyal medya platformu X'ten engelledi.

Durumu fark eden İbrahim Özkan ise, ekran görüntüsü paylaşarak şu notu düştü:

"Ben sade bir halkım... Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim. Sayın Akşener önce takipten çıktı sonra engelledi... Canı sağ olsun…"

İSTİFA ETMİŞTİ

Partisinin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmamasını eleştiren Özkan, katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti:

"Genel İdare Kurulu’nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir. Ayetleri tefsirciler tartışabiliyor. Genel İdare Kurulu, Genel Başkana yetki verdi. Şu an böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Somut bir öneri getirilirse, Genel Başkan nezaketli bir insan. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir."

Söz konusu açıklamanın ardından İYİ Parti lideri Akşener ise Özkan'ın istifasını istemişti.

İstifa kararını açıklayan Özkan, kararını "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" sözleriyle duyurmuştu.


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