Efes Selçuk Şen Şeftali Şenliği kapılarını açıyor

Yayınlanma: 12.07.2023 - 15:07

Güncelleme: 12.07.2023 - 15:07

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi, artan maliyetler ve ekonomik kriz karşısında üretimi devam ettirmek noktasında zorlanan üreticilerin sorunlarına vurgu yapmak, üreticilerin karşı karşıya kaldığı sorunları tarım sektörünün temsilcileriyle birlikte dile getirmek, üretici ile dayanışmayı sağlamak, tüketici grupları ile üreticiyi buluşturmak amacıyla Belevi mahallesinde Şen Şeftali Şenliği düzenleyecek.

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın en lezzetli şeftalileri arasında yer alan Belevi şeftalisinin tanıtımı için organize edilen şenlik programında üretici pazarı, el sanatları, yerel lezzetler, halk oyunları ve konser gibi etkinlikler düzenlenecek.

EN GÜZEL ŞEFTALİ SEÇİLECEK

Şenlik programı çerçevesinde bu yıl da Belevi ve Efes Selçuklu üreticilerin ürettiği şeftaliler yarışacak. Yarışmanın sonunda en güzel şeftalinin seçilmesinin yanı sıra şeftalili lezzetler de katılımcılarla buluşacak. Şenlik çerçevesinde üretici pazarında yerel üreticiler ürettikleri ürünler ve hediyelik eşya stantlarıyla yer alacak.

DOLU DOLU BİR ŞENLİK PROGRAMI

Belevi Şen Şeftali Şenliği 16 Temmuz Pazar günü saat 16.30’da Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in bisiklet topluluğu ile alana girişi ile başlayacak. Ardından gerçekleşecek şeftali hasadının ardından kortej, halk oyunları gösterisi ve açılış konuşmaları ile devam edecek şenlikte en güzel şeftali yarışması düzenlenecek. Stant ziyaretleri, Şeftalili Magnolia Yapımı Atölyesi, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterisi ve ödül töreninin ardından üretimi eğlence ile buluşturacak olan şenlik Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür’ün “Ege Türküleri Konseri” ile son bulacak.