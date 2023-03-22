Efes Selçuk’a kapalı spor salonu ve gençlik merkezi müjdesi

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 14:12

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 14:12

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’ni duyurdu. İhalesinin 18 Nisan’da gerçekleşecek olan tesis, kültür-sanat etkinlikleri ve önemli spor organizasyonları düzenlenebilecek. 2 bin 800 metrekare bir alan inşa edilecek olan tesiste 1154 metrekarelik ve 840 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, soyunma odaları, teknik ve idari odalar, hakem odaları, 9 adet dükkândan oluşan ticari alan bulunacak. Salonda basketbol ve voleybolun yanı sıra hentbola da uygun bir saha inşa edilecek.

Gerek seyirci kapasitesi gerekse sahanın ölçüleri sebebiyle Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi uluslararası spor organizasyonları için de kullanılabilecek. Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nde tiyatro, seminer ve kurs gibi etkinlikler için de kullanılabilecek iki salon da yer alacak.

“GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTMAK İÇİN”

Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi proje alanında bilgi veren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, proje ile gençlere verdikleri sözü tutmanın yanı sıra Efes Selçuk adına önemli bir kazanım elde edileceğini belirtti. Tesisin Selçuk Belediyesi’nin eski hal binasının olduğu alana yapılacağını ifade eden Sengel, “Uzunca bir süre içerisinde bu alanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Bu alana dair olarak gençlere verdiğimiz sözü tutmak adına bir kapalı spor salonu aynı zamanda da gençlik merkezinin yer aldığı bir proje çizdirdik. 18 Nisan’da projemizin ihalesi gerçekleşecek. Bu proje dahilinde Efes Selçuk’taki gençlerin ve aynı zamanda tüm halkın kullanımına açık olabilecek voleyboldan, basketbola hatta hentbola kadar uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek bir kapalı spor salonu yapacağız. 2500 metrekarelik alana oturacak ve 1154 metrekare olacak bir kapalı spor salonu 840 kişi kapasiteli, 9 adet dükkândan oluşan bir ticari aksın da yer aldığı bir alanı hayata geçirmek adına 18 Nisan’da bu projenin ihalesini gerçekleştiriyoruz. Efes Selçuk’un kültürel sportif ve aynı zamanda da sosyal faaliyetlerinin arttırılması ve gençlerin çok kolay ulaşım sağlayarak bu alanlarda sportif faaliyetlere katılarak kendilerine ait bir alanın olmasını hayal ettik. Bu projeyi düşünürken olabildiğince uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek ve Efes Selçuk için de çok da büyük kıymet arz edebilecek bir alan oluşturmak istedik. İstedik ki; kış turizmi de spor noktasıyla kendini gösterebilir hale gelsin. Gençlerimize, spor ile ilgilenenlere ve tüm Efes Selçuk halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.